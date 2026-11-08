Pháp tuyên bố bước vào bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine ở Abu Dhabi

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot - Ảnh: AFP



Theo Hãng tin AFP, ngày 8-11 (giờ địa phương), Pháp bất ngờ tuyên bố châu Âu sẽ có đại diện rõ ràng tại vòng đàm phán sắp tới ở Abu Dhabi (UAE) giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

"Các nước châu Âu sẽ có đại diện và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán này", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định trên Đài phát thanh RTL.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo một thỏa thuận "rất lớn" với Nga, liên quan không chỉ cuộc chiến Ukraine mà cả toàn bộ châu Âu. Điều này làm dấy lên lo ngại Washington đang ngả về phía Matxcơva.

Vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra ngày 10 và 11-11, hiện vẫn được Washington mô tả là theo thể thức ba bên Mỹ - Nga - Ukraine. Đây sẽ là vòng đàm phán ở cấp quan chức chứ không phải cấp lãnh đạo. Thành phần tham dự đến nay chưa được công bố.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn các đồng minh châu Âu cùng tham gia tiến trình.

Trong khi đó, Nga ngụ ý châu Âu sẽ không có chỗ trên bàn đàm phán.

Theo ông Barrot, trước đây từng có những cuộc thảo luận lúc có lúc không có mặt châu Âu. Tuy nhiên, lần này chắc chắn EU sẽ tham gia.

"Pháp sẽ có mặt và sẽ bảo đảm tiếng nói của châu Âu được lắng nghe", Ngoại trưởng Pháp khẳng định.

Trước đó, ngày 5-11, quan chức Mỹ, châu Âu, Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để chuẩn bị cho vòng đàm phán.

Theo một phát ngôn viên NATO, các bên tìm cách thúc đẩy giải pháp "công bằng và bền vững" để chấm dứt cuộc chiến.

Dự họp trực tuyến, đặc phái viên Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump - cho biết Mỹ đang xây dựng "một cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn" để tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài.

Ông Kushner cho biết Washington sẽ tham vấn chặt chẽ các đối tác châu Âu bên lề vòng đàm phán ở Abu Dhabi. Nếu có tiến triển, Mỹ sẽ hướng tới một thể thức đa phương rộng hơn với sự tham gia trực tiếp của châu Âu.

EU không cam kết mốc thời điểm kết nạp Ukraine Theo báo Politico, Ủy ban châu Âu (EC) đã vạch ra một lộ trình thận trọng cho tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Một tài liệu nội bộ đề tháng 11-2026 cho thấy Brussels dứt khoát không đặt mốc thời gian ràng buộc hay ngày gia nhập cụ thể nào. Thay vào đó, Kiev được yêu cầu "khẩn trương đẩy nhanh đáng kể" tiến độ cải cách pháp quyền. Việc đáp ứng các tiêu chí then chốt về cải cách tư pháp và chống tham nhũng trong nửa đầu năm 2027 là điều kiện bắt buộc để tạm đóng một số chương đàm phán. Dự thảo chỉ nêu 7 trên 35 chương đàm phán mà Ukraine có thể hoàn tất trong năm 2027. Trong đó, Brussels nhắm tới chương giáo dục và văn hóa trong nửa đầu năm, tiếp đến là sở hữu trí tuệ, việc làm, chính sách công nghiệp, khoa học và an ninh đối ngoại trong nửa cuối năm. EC cũng thừa nhận các cải cách này đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực và tham vấn, trong khi cuộc chiến đang gây sức ép rất lớn lên Chính phủ và Quốc hội Ukraine.