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Tình báo Nga: EU tìm cách đưa nam giới Ukraine về nước để nhập ngũ

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đưa nam giới Ukraine sinh sống tại khối này trở về nước để bổ sung lực lượng cho quân đội Kiev.

Tình báo Nga: EU tìm cách đưa nam giới Ukraine về nước để nhập ngũ - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tập luyện tại một căn cứ quân sự ở miền trung nước này - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 9-11, SVR cho biết các nhà lãnh đạo EU đang tìm kiếm những biện pháp để “bù đắp những tổn thất mà lực lượng Ukraine phải hứng chịu trong cuộc xung đột với Nga”, theo Đài RT (Nga).

"Họ phải bị dồn ép trở về quê hương bằng mọi cách", SVR nêu, đồng thời cho rằng Brussels xem hơn 1 triệu nam giới Ukraine hiện đang sinh sống tại các quốc gia EU là "nguồn tuyển quân tiềm năng" cho quân đội Kiev.

Theo SVR, Hội đồng EU đã đưa ra những bước đi đầu tiên từ tháng 8, theo đó không cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ.

Cụ thể, theo quy định mới của EU có hiệu lực từ ngày 5-8, quy chế bảo vệ tạm thời chỉ được cấp cho những nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine, theo trang thông tin của Hội đồng EU.

Việc không được cấp quy chế bảo vệ tạm thời có thể khiến họ mất quyền tiếp cận một số khoản trợ cấp xã hội, chăm sóc y tế và các quyền lợi khác.

Matxcơva tiết lộ Brussels dự định ban hành thêm các rào cản mới vào cuối năm nay, khiến nam giới Ukraine khó tiếp cận các dịch vụ tài chính, tìm việc làm và thuê nhà trên khắp EU, với kỳ vọng những người này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nước.

Hiện EU và Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố mới của tình báo Nga.

Trước đó vào tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố Berlin sẽ ngừng tự động cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho những người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự.

Kiev không thường xuyên công bố số liệu toàn diện về tổn thất trên chiến trường. Tuy nhiên vào tháng 9, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố lực lượng Ukraine gần đây phải chịu khoảng 27.000 thương vong mỗi tháng, bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương.

Tình báo Nga: EU tìm cách đưa nam giới Ukraine về nước để nhập ngũ - Ảnh 3.Ukraine nói Nga thương vong cao kỷ lục trong tháng 10

Ukraine khẳng định Nga đã mất hơn 54.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, cao hơn bất kỳ tháng nào, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn cục bộ ở Kherson sắp kết thúc.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Ukraine Nga EU

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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