Anh bắt giữ binh sĩ Mỹ vì nghi làm gián điệp cho Nga

Cảnh sát canh gác tuyến đường dẫn vào căn cứ không quân RAF Fairford của Mỹ tại Anh, ngày 27-9 - Ảnh: AP

Một binh sĩ thuộc quân đội Mỹ đang công tác tại đơn vị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bị bắt ngày 10-11 tại Anh. Người này bị nghi có hoạt động gián điệp liên quan đến Nga, theo lực lượng cảnh sát chống khủng bố và các quan chức liên quan.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các mối đe dọa nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Anh, cùng lúc căng thẳng giữa Matxcơva và châu Âu leo thang.

Người đàn ông 41 tuổi (chưa được công bố danh tính) bị bắt gần thành phố Gloucester (Anh) với nghi ngờ vi phạm hai điều khoản của Đạo luật An ninh quốc gia 2023, gồm hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài và thu thập hoặc tiết lộ thông tin được bảo vệ.

Hãng tin AP dẫn thông tin từ quan chức Mỹ, quan chức cấp cao của NATO và Chính phủ Anh xác nhận người này đang phục vụ tại Quân đoàn Phản ứng nhanh Quân đồng minh của NATO, đóng ở trại lính Imjin gần Gloucester.

Đây là đơn vị lục quân đa quốc gia thuộc NATO, được thiết kế để ứng phó nhanh với các cuộc khủng hoảng hoặc chiến dịch đột xuất.

Theo website của đơn vị, quân đoàn gồm lực lượng đến từ 20 quốc gia, do Anh chỉ đạo và đặt căn cứ tại Gloucester, nơi binh sĩ Mỹ vừa bị bắt.

Tướng Mỹ Sean Stinchon, Tư lệnh Bộ chỉ huy Phản gián lục quân, mô tả nghi phạm là một quân nhân cấp cao và từng được giao đảm nhận các thông tin nhạy cảm.

Cảnh sát thủ đô London cho biết lực lượng chống khủng bố của họ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và quân đội Mỹ.

Trong thông cáo báo chí, Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là một vụ bắt giữ quan trọng, giải quyết các cáo buộc gián điệp thuộc nhóm "quan ngại hàng đầu" của Mỹ và các đồng minh.

"FBI tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai phản bội lời thề với nước Mỹ và có hành vi gây nguy hại đến an ninh quốc gia của chúng ta cũng như của các đối tác", ông Patel khẳng định.

Giới chức thông tin nghi phạm hiện bị tạm giam tại một đồn cảnh sát ở London. Các cuộc khám xét đã được tiến hành tại hai địa điểm ở Gloucestershire, hạt cách London khoảng 140km về phía tây.

Cảnh sát khẳng định vụ bắt giữ này không liên quan đến các cuộc điều tra chống khủng bố khác. Như vậy, vụ việc không có mối liên hệ với âm mưu khủng bố bị nghi do Iran hậu thuẫn hồi tháng 9 tại RAF Fairford, căn cứ do Mỹ quản lý ở Anh, cũng gần Gloucester.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh vụ việc lần này liên quan đến Nga. Matxcơva hiện chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ.