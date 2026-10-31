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Mỹ bỏ tù 2 công dân Trung Quốc vì hoạt động gián điệp, gọi bản án là lời cảnh báo

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 30-10, hai công dân Trung Quốc thừa nhận tìm cách tuyển quân nhân Mỹ làm gián điệp cho Bắc Kinh đã bị tuyên án tù tại bang California.

Mỹ bỏ tù 2 công dân Trung Quốc vì hoạt động gián điệp, gọi bản án là lời cảnh báo - Ảnh 2.

Yuance Chen (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào tháng 1-2025 - Ảnh: FOX NEWS/Tòa án liên bang khu vực bắc California

Theo Hãng tin AFP, hai công dân Trung Quốc này là Liren Lai (40 tuổi) và Yuance Chen (39 tuổi). Cả hai nhận tội đã hành động theo chỉ đạo của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Liren Lai và Yuance Chen sẽ phải chấp hành án tù 30 tháng trong nhà tù liên bang, kèm ba năm chịu sự giám sát sau khi mãn hạn tù.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai người này đã tiến hành các hoạt động tình báo bí mật trên lãnh thổ Mỹ, trong đó có việc dàn xếp các khoản thanh toán bằng tiền mặt thông qua hình thức "giao nhận bí mật" (dead drop) để đổi lấy thông tin liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Họ cũng thu thập thông tin về quân nhân và các cơ sở quân sự của Mỹ, đồng thời tìm cách tuyển nguồn tin tình báo ngay trong quân đội nước này.

"Hãy xem bản án này như lời cảnh báo rõ ràng: Nếu các người tìm cách đe dọa sự an toàn và an ninh của quân nhân, người dân hay đất nước chúng tôi, các người sẽ phải đối mặt với công lý" - ông Roman Rozhavsky, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), tuyên bố.

Liren Lai đến Mỹ bằng thị thực du lịch, sau đó lôi kéo Yuance Chen - người có thẻ thường trú nhân Mỹ - tham gia. Phía Mỹ cho biết ban đầu Lai đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Chen và các sĩ quan tình báo Trung Quốc, cho đến khi Chen có thể trực tiếp nhận chỉ thị từ người phụ trách của mình.

Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng hai người này đã hoạt động từ ít nhất tháng 5-2021 cho một cơ quan thuộc Chính phủ Trung Quốc, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tình báo và phản gián ở nước ngoài.

Cả hai bị bắt vào tháng 6-2025. Trong những tháng tiếp theo, họ đều nhận tội âm mưu hoạt động với tư cách đặc vụ của chính phủ nước ngoài.

Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về bản án trên. 

Tuy nhiên, giữa năm ngoái khi thông tin về vụ bắt giữ hai người nói trên được công bố, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, khẳng định những cáo buộc nhằm vào Trung Quốc "không có cơ sở thực tế hay bằng chứng", đồng thời cho rằng "Mỹ chưa bao giờ ngừng các hoạt động gián điệp nhằm vào Trung Quốc".

Mỹ bỏ tù 2 công dân Trung Quốc vì hoạt động gián điệp, gọi bản án là lời cảnh báo - Ảnh 3.Mỹ bắt 'gián điệp Trung Quốc' bị cáo buộc theo dõi con trai lãnh đạo Đài Loan

FBI thông báo bắt giữ một người phụ nữ với cáo buộc theo dõi con trai của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức.

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    Chủ đề: gián điệp bỏ tù Trung Quốc Mỹ quân đội Mỹ

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