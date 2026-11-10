Vì sao máy bay Airbus có thể bay liên tục hơn 24 giờ, vượt 23.155km?

Chiếc máy bay Airbus A350-1000 với hành trình vừa được công nhận kỷ lục Guinness - Ảnh: AIRBUS



Theo thông báo ngày 9-11 của Airbus, Guinness đã công nhận hành trình này lập kỷ lục về quãng đường bay không dừng của một máy bay thương mại.



Chuyến bay 23.155km được theo dõi hơn 3,65 triệu lượt

Chuyến bay mang số hiệu AIB35LR do Airbus thực hiện để thử nghiệm mẫu A350-1000ULR phát triển cho hãng hàng không Qantas. Dữ liệu chuyến bay được Liên đoàn Hàng không quốc tế và nền tảng Flightradar24 kiểm chứng độc lập.

Máy bay cất cánh từ Melbourne lúc 17h27 ngày 27-7, bay qua Sydney rồi hướng về Los Angeles (Mỹ). Sau khi vượt Thái Bình Dương và đường đổi ngày quốc tế, máy bay bay qua Bắc Mỹ, vượt Đại Tây Dương, qua London (Anh) rồi hạ cánh xuống Toulouse lúc 9h51 ngày 28-7.

Hai mốc cất cánh và hạ cánh đều tính theo giờ địa phương. Thời gian thực tế trên không là 24 giờ 24 phút.

Theo Airbus, có 13 người trên khoang, gồm năm phi công của Airbus và Qantas, bảy kỹ sư Airbus và một đại diện Liên đoàn Hàng không quốc tế.

Trong hành trình, những người trên máy bay đã thấy Mặt trời mọc hai lần và lặn hai lần.

Dưới mặt đất, hơn 3,65 triệu lượt theo dõi được ghi nhận trên Flightradar24. Theo nền tảng này, AIB35LR là chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử của họ, sau chuyến bay chở linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Airbus cho biết chương trình thử nghiệm yêu cầu thực hiện một chặng kéo dài 23 giờ, tính từ lúc máy bay được đẩy khỏi vị trí đỗ ở sân bay đi tới lúc chèn bánh ở sân bay đến.

Bài thử mô phỏng những chặng chở khách dài nhất dự kiến khai thác bằng mẫu máy bay này. Trong chuyến Melbourne - Toulouse, riêng thời gian trên không đã vượt mốc 23 giờ.

Qantas đặt mua 12 chiếc A350-1000ULR cho Dự án Bình minh (Project Sunrise), dự kiến nhận chiếc đầu tiên vào tháng 4-2027.

Theo Qantas, hãng lên kế hoạch bay thẳng hằng ngày giữa Sydney và London từ tháng 10-2027. Bỏ điểm dừng giữa đường có thể rút ngắn hành trình tới bốn giờ so với các chuyến dừng một lần hiện nay.

Sydney - New York là tuyến bay thẳng tiếp theo hãng đã xác nhận, song chưa công bố ngày khai thác.

Vì sao máy bay có thể bay hơn 24 giờ?

Chuyến bay vừa đạt kỷ lục Guinness từ Melbourne đến Toulouse - Ảnh: FLIGHTRADAR24

Theo Qantas, Airbus lắp thêm một thùng nhiên liệu 20.000 lít vào phần giữa thân máy bay, lệch về phía sau, và gia cường kết cấu.

Chiếc A350-1000ULR vì thế có thêm chỗ chứa nhiên liệu bên cạnh các thùng ở cánh và giữa thân. Airbus cho biết thùng bổ sung giúp máy bay tăng tầm bay khoảng 1.850 km.

Mang thêm nhiên liệu cũng có cái giá. Lúc cất cánh, máy bay phải mang theo lượng nhiên liệu dành cho những giờ cuối hành trình.

Trong giai đoạn bay bằng, ở cùng độ cao và tốc độ, máy bay nặng hơn cần tạo nhiều lực nâng hơn. Điều đó làm tăng lực cản do cánh tạo ra lực nâng, nên động cơ thường phải tạo thêm lực đẩy.

Nói cách khác, máy bay phải đốt một phần nhiên liệu để chở phần nhiên liệu sẽ dùng về sau. Càng về cuối chuyến, lượng nhiên liệu còn lại càng ít và máy bay nhẹ dần.

Theo Rolls-Royce, phiên bản tầm siêu xa dùng động cơ Trent XWB-97, cùng loại với A350-1000. Airbus xác định thùng nhiên liệu bổ sung là thay đổi chính giúp máy bay đủ tầm khai thác các tuyến Qantas dự kiến, với thời gian bay tới 22 giờ.

Chuyến thử kéo dài 24 giờ 24 phút có 13 người trên khoang.

Cấu hình chở khách Qantas công bố có 238 ghế. Khi lập kế hoạch cho một chuyến thường lệ, hãng còn phải tính trọng lượng hành khách, hành lý và hàng hóa, cùng lượng nhiên liệu dự phòng nếu phải bay chờ hoặc chuyển hướng.

Airbus chưa công bố lượng nhiên liệu đã nạp hay trọng lượng cất cánh của chuyến lập kỷ lục.