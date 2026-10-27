Ông Trump vẫn chưa từ bỏ ý định đổi tên Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One đến bang Mississippi - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, ngày 26-10, Tổng thống Donald Trump có mặt tại bang Mississippi (Mỹ) để tiếp tục chiến dịch vận động nước rút cho cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong bài phát biểu kéo dài 90 phút, khi nói về việc cần đổi tên thêm một dòng sông và một đại dương để đi kèm với vịnh và hồ mà ông đã đổi tên trước đó, ông Trump khẳng định có một dòng sông là "bất khả xâm phạm".

Ông chia sẻ từng nhận đề xuất đổi tên sông Mississippi, nhưng sẽ không làm điều đó. "Tôi hứa sẽ không bao giờ thay đổi tên của sông Mississippi", ông tuyên bố ngay tại bang này.

Về đại dương, ông Trump cho biết đang cân nhắc gọi Đại Tây Dương là "Đại dương Mỹ" và tin rằng "châu Âu sẽ rất hào hứng với điều này".

Đây không phải lần đầu nhà lãnh đạo Mỹ nêu ý tưởng đổi tên Đại Tây Dương. Theo Đài CBS News, ngày 21-10, tại buổi vận động cử tri ở bang South Carolina (Mỹ), ông Trump kể từng gọi điện cho Google Maps đề nghị đổi tên Đại Tây Dương nhưng bị từ chối.

Theo ông, CEO Google giải thích đại dương khác với các địa danh thông thường vì trải dài qua lãnh thổ của nhiều quốc gia.

"Ông ấy nói: Đại dương là một trường hợp khác, thưa Tổng thống. Ông biết đấy, chúng nằm trên lãnh thổ của rất nhiều quốc gia", ông Trump kể, đồng thời cho biết phía Google đã đề nghị ông không theo đuổi ý tưởng này nữa.

Theo báo Washington Post, đầu tháng này, Tổng thống Trump lần đầu đề cập khả năng đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, với các tên gọi gợi ý như Đại dương Trump hoặc Đại dương châu Mỹ. Ông cho rằng nước Mỹ cần có một đại dương mang tên mình và muốn thực hiện thay đổi này trước khi rời nhiệm sở.

Trước đó ông Trump đã đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ vào năm 2025 và gọi hồ Ontario là hồ Mỹ vào tháng 8-2026.

Cũng trong bài phát biểu tại Mississippi, ông Trump đáp trả việc cựu Tổng thống Barack Obama chế giễu ông quá tập trung xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng cùng các dự án cải tạo khác.

"Chúng ta phải có một Nhà Trắng thật đẹp, được chăm chút kỹ lưỡng", ông nói và nhấn mạnh đó là "biểu tượng của đất nước chúng ta".

Theo ông, việc cải tạo Nhà Trắng "không tốn của tôi chút thời gian nào". "Tôi thực sự làm việc đó trên đường đi bộ từ Phòng Bầu dục về nhà", ông nói về quãng đường ngắn từ văn phòng làm việc đến khu sinh hoạt cá nhân.

Tổng thống chia sẻ thêm rằng ông sẽ "ngước nhìn lên và nói: 'Chà, bức tường đó trông tệ thật đấy. Tiến hành sửa thôi'".