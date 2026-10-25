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Ông Trump tính dời phòng họp báo Nhà Trắng, gọi phóng viên là 'nhóm tin giả'

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc chuyển phòng họp báo tại Nhà Trắng đến một nơi "ít gây khó chịu hơn".

- Ảnh 1.

Phòng họp báo James S. Brady tại Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đang cân nhắc chuyển khu vực làm việc của các phóng viên thường trú tại Nhà Trắng sang một vị trí khác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông muốn dỡ bỏ phòng họp báo Nhà Trắng để khôi phục một hồ bơi có từ nhiều thập kỷ trước, khẳng định bản thân chưa từng "nghĩ đến một việc ngu ngốc như vậy".

Tuy nhiên ông thừa nhận đang cân nhắc chuyển các phóng viên khỏi khu vực làm việc hiện tại. "Tôi có thể chuyển nhóm 'tin giả' đến một nơi ít gây khó chịu hơn", ông Trump viết.

Trước đó, ngày 20-10, báo New York Times đưa tin rằng hồi tháng 8, ông Trump từng đề nghị bà Karoline Leavitt, khi đó là thư ký báo chí Nhà Trắng, chuyển các cuộc họp báo ra khỏi phòng họp báo James S. Brady. Tuy nhiên đề xuất này chưa được thực hiện.

Theo tờ báo, ông Trump từng bày tỏ với các trợ lý mong muốn khôi phục hồ bơi trị liệu trong nhà được xây dựng tại khu vực này dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1933. Hồ bơi này đã được cải tạo thành phòng họp báo dưới thời Tổng thống Richard Nixon.

Động thái mới của ông Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhà Trắng và giới truyền thông tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Mỹ từ lâu thường xuyên chỉ trích các hãng tin, cáo buộc họ đưa tin thiếu công bằng về chính quyền của ông.

Tháng trước, ông tạm thời cấm phóng viên của CNN, MS NOW và Politico vào khuôn viên Nhà Trắng, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng biện pháp tương tự với các cơ quan báo chí khác.

Các tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho rằng động thái này vi phạm quyền tự do báo chí được bảo đảm theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Sau đó, Nhà Trắng đã phải khôi phục quyền tác nghiệp của các phóng viên theo lệnh của một thẩm phán liên bang.

- Ảnh 2.Ông Trump xây bãi đáp trực thăng ngay trong khuôn viên Nhà Trắng

Ông Trump đã bắt đầu cho xây dựng một bãi đáp trực thăng cố định mới trong khuôn viên Nhà Trắng nhằm khắc phục nguy cơ trực thăng tổng thống thế hệ mới làm hư hại bãi cỏ phía nam.

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    Chủ đề: báo chí Nhà Trắng Donald Trump

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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