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Cảnh báo đánh bom lan rộng khắp châu Âu, 300 trường học tại Ý sơ tán khẩn

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 11-11, hơn 300 trường học tại Ý đã phải sơ tán sau khi xuất hiện các cảnh báo đánh bom giả tại nhiều thành phố của nước này.

Ý: Ít nhất 300 trường học phải sơ tán khẩn cấp sau cảnh báo đánh bom - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra bên trong một trường học tại thủ đô Rome sau cảnh báo đánh bom - Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin Chính phủ Ý, cảnh báo đánh bom được gửi qua hòm thư điện tử, ký tên là “Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan”.

Bức thư nêu rõ nhóm này đã đặt các thiết bị nổ trong nhiều trường học tại hàng trăm thành phố của Ý vào sáng 11-11, đồng thời tuyên bố đã đặt bom xe ô tô của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Thủ tướng Giorgia Meloni đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc 16h00 (theo giờ địa phương) tại Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi ở thủ đô Rome, nhằm đánh giá tình hình và phối hợp các hành động cần thiết.

Cuộc họp khẩn có sự tham dự của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, Thư ký Nội các Alfredo Mantovano, và nhiều quan chức cấp cao từ các cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh mạng quốc gia (ACN).

Bà Meloni khẳng định các cảnh báo đánh bom không gây nguy hiểm. Hiện cảnh sát cùng các cơ quan công quyền khác đang theo dõi tình hình.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Giáo dục Ý Giuseppe Valditara cho biết ít nhất 300 trường học đã bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo đánh bom và con số này có thể tăng lên.

“Con gái tôi bắt đầu khóc vì bọn trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cháu vẫn còn hoảng sợ khi tôi đến đón”, một phụ huynh tại thủ đô Rome chia sẻ với truyền thông.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ đe dọa và tấn công mạng nhằm vào các siêu thị, ngân hàng máu, hệ thống kiểm soát không lưu và đài truyền hình.

Bên cạnh Ý, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland cho biết nhiều trường học tại các khu vực này cũng nhận được email đe dọa tương tự từ nước ngoài, theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên những thông tin này được xác định là giả mạo, và không gây gián đoạn hoạt động giảng dạy.

Cảnh báo đánh bom lan rộng khắp châu Âu, 300 trường học tại Ý sơ tán khẩn - Ảnh 2.Hàng loạt chuyến bay, đài truyền hình châu Âu bị đe dọa đánh bom

Hàng loạt chuyến bay và cơ quan truyền thông châu Âu bị đe dọa an ninh, buộc nhiều nơi phải sơ tán và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: thủ đô Rome châu Âu Giorgia Meloni

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