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Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine: Thỏa thuận trao đổi tù binh lớn nhất từ trước tới nay

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 11-11, cuộc đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, UAE đã kết thúc với nhiều nội dung đáng chú ý.

Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi: Mỹ ca ngợi đạt được tiến triển - Ảnh 1.

Đám cháy tại một khu nhà ở Zaporizhzhia, Ukraine sau cuộc không kích của Nga ngày 10-11 - Ảnh: REUTERS

Mỹ nói đàm phán có tiến triển, ‘bật đèn xanh’ cho châu Âu tham dự

Phát biểu với các phóng viên ngày 11-11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, nhưng từ chối tiết lộ những vấn đề nào mà hai bên có thể tìm được tiếng nói chung.

“Một số lĩnh vực cho thấy chúng tôi có thể tìm được thỏa hiệp, trong khi những vấn đề khác cần được thảo luận thêm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là bước khởi đầu tốt đẹp”, ông nói với truyền thông.

Đáng chú ý, ông Kushner cũng kêu gọi châu Âu "chọn ra một người đại diện phát ngôn thay mặt họ" trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó một nguồn thạo tin Nga cho biết kết thúc cuộc xung đột “chỉ là một trong những nội dung của chương trình nghị sự”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chính của Matxcơva là xem xét lại vấn đề an ninh trên toàn bộ lục địa.

Về phía Ukraine, nước này tiếp tục thúc đẩy việc đảm bảo hỗ trợ quân sự sau chiến tranh.

Theo một nguồn tin Ukraine, Kiev muốn được hỗ trợ tài chính trong ít nhất 10 năm để duy trì lực lượng quân đội gồm 800.000 binh sĩ, nhằm đủ khả năng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga.

Nga - Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù binh

Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi: Mỹ ca ngợi đạt được tiến triển - Ảnh 2.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu trong ngày đàm phán tại Abu Dhabi - Ảnh: REUTERS

Sau buổi đàm phán, ông Kushner cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện đợt trao trả tù binh lớn nhất từ trước đến nay, sau hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, theo Hãng tin AFP.

“Một trong những kết quả tích cực là chúng tôi đã nhất trí sẽ tiến hành đợt trao trả tù binh mang tính nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay. Các con số cụ thể sẽ được chúng tôi chốt vào ngày mai”, ông Kushner thông báo.

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã xác nhận thông tin này.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn khác. Các chi tiết sẽ sớm được công bố”, ông nói.

Trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 5 năm, Nga và Ukraine đã trao đổi hàng nghìn binh sĩ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngoại giao cho đến nay vẫn chưa thể đưa hai bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn giao tranh.

Mỹ đề xuất vẽ lại biên giới Donbass

Cũng trong cuộc họp ngày 11-11, Ukraine đã bác bỏ một đề xuất được cho là do các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, nhằm điều chỉnh ranh giới hành chính của hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo phương án này, Nga có thể tuyên bố đã đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, ngay cả khi lực lượng Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát một số thành phố mà quân đội Nga chưa chiếm được.

Những khu vực vẫn do Ukraine kiểm soát trên thực tế sẽ nằm ngoài ranh giới hành chính mới của hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Theo báo Telegraph, kế hoạch này nhằm tìm cách tháo gỡ trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hòa bình, đó là yêu cầu của Nga buộc Ukraine nhượng lại khoảng 5.180km² lãnh thổ tại Donetsk và Luhansk mà lực lượng Matxcơva đến nay vẫn chưa thể kiểm soát.

Tuy nhiên phía Ukraine đã bác bỏ và nhấn mạnh: “Ukraine sẽ không bao giờ công nhận điều đó, dù trên thực tế hay về mặt pháp lý. Đây luôn là lập trường của chúng tôi tại bàn đàm phán”.

Về phía Nga, trợ lý Vladimir Medinsky khẳng định: “Từng tấc đất của Nga sẽ được trả lại cho Nga, bằng cách này hay cách khác”, nhưng không đề cập đến những vùng lãnh thổ nào.

Ngoài ra, ông cũng bác bỏ những thông tin trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga có thể từ bỏ các yêu sách lãnh thổ.

Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi: Mỹ ca ngợi đạt được tiến triển - Ảnh 3.Ukraine nói Nga thương vong cao kỷ lục trong tháng 10

Ukraine khẳng định Nga đã mất hơn 54.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, cao hơn bất kỳ tháng nào, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn cục bộ ở Kherson sắp kết thúc.

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    Chủ đề: châu Âu Vladimir Putin Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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