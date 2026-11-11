Nga tuyên bố không để châu Âu đưa quân vào Ukraine

Binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Takuba của châu Âu diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées, Paris ngày 14-7-2021 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin TASS, ngày 10-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các nước châu Âu đang diễn tập kịch bản đưa quân vào Ukraine, trong lúc Nga, Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán tại Abu Dhabi.

"Kế hoạch của châu Âu rất đơn giản và họ không hề che giấu. Ngay khi có lệnh ngừng bắn, họ sẽ đưa 'lực lượng ổn định' vào vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát", ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, khoảng 2.000 quân nhân đã tham gia cuộc tập trận và cho rằng kịch bản diễn tập là đưa lực lượng vào Ukraine để hỗ trợ Kiev đối phó Nga.

Ngoại trưởng Nga gọi kế hoạch này là "không khả thi", đồng thời tuyên bố Matxcơva sẽ không để kế hoạch này được thực hiện.

Trước đó, ngày 9-11, liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên tại Ba Lan nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

Cuộc tập trận mang tên Koalicja, dự kiến kéo dài đến ngày 22-11, với khoảng 2.800 binh sĩ từ 11 quốc gia tham gia. Cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng của liên minh trong việc hỗ trợ Ukraine và giúp nước này xây dựng lại lực lượng vũ trang.

Sau khi được triển khai, lực lượng này sẽ có nhiệm vụ tăng cường an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển. Họ sẽ góp phần thực hiện các cam kết bảo đảm an ninh hậu chiến của châu Âu, nhằm ngăn nguy cơ Nga có hành động gây hấn trong tương lai.

Cuộc tập trận diễn ra trong lúc Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), trong hai ngày 10 và 11-11.

Một nguồn tin trong phái đoàn Nga nói với Sputnik rằng các bên sẽ tập trung bàn về những vấn đề then chốt trong việc xây dựng khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu và tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

