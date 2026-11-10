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11 nước tập trận ở Ba Lan chuẩn bị trợ giúp Ukraine hậu chiến

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Liên minh tự nguyện khởi động cuộc tập trận đầu tiên, chuẩn bị triển khai lực lượng giúp Ukraine một khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

11 nước khởi động tập trận chuẩn bị giúp Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phản ứng của NATO chờ bắt đầu một cuộc diễn tập trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Anh tại một khu huấn luyện quân sự gần Orzysz, đông bắc Ba Lan ngày 13-3-2024 - Ảnh: AFP

Theo báo The Kyiv Independent, ngày 9-11, liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu khởi động cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên tại Ba Lan, nhằm chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng đến Ukraine sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine kết thúc.

Khoảng 2.800 binh sĩ từ 11 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Koalicja, diễn ra đến ngày 22-11. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của liên minh trong việc hỗ trợ Ukraine và giúp tái thiết các lực lượng nước này.

Sau khi được triển khai, lực lượng này sẽ có nhiệm vụ tăng cường an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển. Họ sẽ góp phần thực hiện các cam kết bảo đảm an ninh hậu chiến của châu Âu, nhằm ngăn nguy cơ Nga có hành động gây hấn trong tương lai.

"Cuộc tập trận này cho thấy Anh đang tăng cường vai trò của mình, cùng với Pháp và các đồng minh. Đây không phải là kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine ngay khi giao tranh chấm dứt" - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nêu trong thông cáo báo chí hôm 3-11. 

Cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong khuôn khổ Lực lượng đa quốc gia Ukraine (MNF-U), nhánh quân sự của Liên minh tự nguyện.

Ngoài Pháp và Anh, các quốc gia tham gia còn có Ba Lan, Bỉ, Estonia, Đức, Lithuania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội dung tập trận bao gồm kiểm tra năng lực chỉ huy và kiểm soát, điều động binh sĩ và trang thiết bị, cũng như hoạt động phối hợp bên trong lực lượng đa quốc gia.

Cuộc tập trận cũng bao gồm nội dung lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập rà phá thủy lôi ở Biển Đen, nhằm tạo điều kiện cho tàu thương mại ra vào các cảng Ukraine. Trong khi đó, máy bay các nước đồng minh diễn tập bảo vệ không phận Ukraine, tạo điều kiện cho các chuyến bay dân dụng hoạt động an toàn.

Chính phủ Anh lưu ý lực lượng trên chỉ được triển khai đến Ukraine theo đề nghị của Kiev và sau khi xung đột chấm dứt.

Lực lượng sẽ không thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hay giám sát ngừng bắn. Thay vào đó, họ hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua việc "tạo điều kiện để không phận và vùng biển Ukraine an toàn hơn, đồng thời khôi phục các lực lượng Ukraine".

Châu Âu đang giữ vai trò dẫn dắt trong việc hỗ trợ Ukraine và đưa ra các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev, trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như thay đổi lập trường, thậm chí có lúc đối đầu với Ukraine.

Tuần này, các cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong hai ngày 10 và 11-11.

11 nước tập trận ở Ba Lan chuẩn bị trợ giúp Ukraine hậu chiến - Ảnh 3.Đức nói thẳng lý do không cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Đức hiện không thể chuyển thêm sau khi cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 số hệ thống tên lửa phòng không Patriot của mình.

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    Chủ đề: Chiến sự Nga - Ukraine liên minh tập trận hậu chiến Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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