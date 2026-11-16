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Kỳ vọng của Trung Quốc ở cuộc gặp lịch sử với Mỹ, Nga

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga tại Thâm Quyến sẽ mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.

Trung Quốc nêu kỳ vọng trước cuộc gặp lịch sử với Mỹ, Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên vào ngày 19-11, bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Mỹ và Nga. Trước đó, Nhà Trắng và Điện Kremlin cũng đã xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp này.

Theo bà Mao Ninh, ba nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn".

"Đây sẽ là sự kiện mang tính đột phá", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Bà cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc, Mỹ và Nga có trách nhiệm quan trọng trong việc hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việc ba nước tăng cường trao đổi, kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi bên, mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Bắc Kinh chưa công bố chương trình nghị sự cụ thể của cuộc gặp.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump dự kiến đề cập đến việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iran, nhưng không có kế hoạch thảo luận về xung đột Nga - Ukraine.

Về vấn đề hạt nhân, Trung Quốc từ lâu khẳng định Mỹ và Nga - hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới - cần cắt giảm kho vũ khí của mình trước khi Bắc Kinh tham gia đàm phán.

Cùng ngày 16-11, phát biểu tại Manila (Philippines), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân có thể hình thành từ cuộc gặp thượng đỉnh ba bên.

Liên hợp quốc lâu nay đã cảnh báo căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh giữa các cường quốc đang làm gia tăng nguy cơ chạy đua hạt nhân trên toàn cầu.

Trung Quốc kỳ vọng gì trước cuộc gặp lịch sử với Mỹ, Nga? - Ảnh 3.Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung: Ông Trump muốn bàn hạt nhân, né vấn đề Ukraine và bê bối Nvidia

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Trung Quốc ngày 19-11.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: gặp ba bên Mao Ninh Trung Quốc Mỹ Nga

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