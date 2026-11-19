Toàn cảnh tiệc chiêu đãi quan khách APEC tại Thâm Quyến tối 18-11 - Ảnh: REUTERS

Tối 18-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến.

Theo báo SCMP, bữa tiệc mang đậm dấu ấn ẩm thực Quảng Đông, kết hợp một số món phương Tây và rượu vang Trung Quốc.

Mỗi món ăn, mỗi tiết mục âm nhạc đều được lựa chọn để kể một câu chuyện riêng.

Thực đơn gồm tôm hùm sốt gừng hành, cá mú hấp xì dầu, bò bít tết sốt nấm và ngồng cải xào nấm sốt hoa nghệ tây.

Dùng kèm các món ăn là vang đỏ Cabernet Sauvignon, vang trắng từ vùng Ninh Hạ và vang đá làm từ vải Quảng Đông, mang hương vị đặc trưng của vùng Lĩnh Nam.

Ngoài ra, quan khách còn được thưởng thức các món dimsum Quảng Đông và chè đậu đỏ hạt sen nấu với trần bì. Phần tráng miệng gồm trái cây, kem, bánh ngọt, cùng trà và cà phê.

Theo SCMP, cách lựa chọn thực đơn thể hiện nét thường thấy trong các bữa tiệc chiêu đãi của Trung Quốc, khi bản sắc ẩm thực vùng miền được chú trọng giới thiệu tới quan khách.

Bên cạnh đó, chương trình âm nhạc cũng đưa người dự tiệc qua những giai điệu đến từ tất cả các nền kinh tế thành viên, từ bản dân ca Trung Quốc "Hoa nhài" đến ca khúc nổi tiếng của Mỹ "We are the world".

Thực đơn trên bàn tiệc chiêu đãi - Ảnh: REUTERS

Nhân viên phục vụ bê các món khai vị tới bàn tiệc - Ảnh: REUTERS

Một số món ăn trên bàn tiệc chiêu đãi - Ảnh: TASS