Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (CEO APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những nỗ lực cô lập Nga đã thất bại và nước này đang "bản lĩnh vượt qua các thách thức".

"Chúng tôi đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa, thậm chí nhanh hơn dự báo. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các lệnh trừng phạt, đồng thời giới thiệu Matxcơva là đối tác kinh tế giàu tiềm năng đối với các thành viên APEC.

Trong bài phát biểu, ông Putin cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đánh mất năng lực công nghiệp và vị thế cạnh tranh.

Theo ông, gánh nặng nợ ngày càng gia tăng đang gây khó khăn cho doanh nghiệp, trong khi người dân châu Âu phải đối mặt với tình trạng mức sống suy giảm.

Ngược lại, ông Putin nhận định những sức ép từ bên ngoài đã tạo động lực để Nga phát triển và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Số liệu kinh tế gần đây cho thấy GDP của Nga tăng 1% trong quý 3 năm nay, thấp hơn mức 1,3% của quý trước đó. Lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức cao nhằm kiềm chế lạm phát, trong bối cảnh chi tiêu quân sự lớn.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động công nghiệp và hậu cần của Nga. Theo Cơ quan Thống kê liên bang Nga, sản lượng lọc dầu trong quý 3 giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bài phát biểu của ông Putin diễn ra trước cuộc gặp cùng ngày với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi Matxcơva đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Bắc Kinh.

Đây là cuộc gặp thứ năm giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm 2026, phản ánh quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, thương mại song phương trong 10 tháng đầu năm đạt 242,5 tỉ USD, tăng gần 33% và vượt tổng kim ngạch cả năm 2025.

Năng lượng vẫn là lĩnh vực hợp tác chủ chốt, dù hai nước chưa hoàn tất đàm phán về dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Baikal, trước đây được gọi là Sức mạnh Siberia 2.

Cuộc gặp Nga - Trung diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên dự kiến giữa ông Putin, ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến.

Theo chuyên gia Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Carnegie về Nga và Á - Âu, hội nghị ba bên là cơ hội để ông Putin củng cố vị thế quốc tế và khẳng định vai trò của Nga trong các vấn đề toàn cầu.