Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thâm Quyến khoảng 2h sáng 18-11 (giờ địa phương) - Ảnh: BNG NGA

Chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Thâm Quyến (Trung Quốc) vào khoảng 2h sáng 18-11 (giờ địa phương), Đài RT đưa tin.

Người đứng đầu Điện Kremlin được đón tiếp trọng thị với thảm đỏ, sự hiện diện của quan chức cấp cao Trung Quốc Thái Kỳ cùng màn chào đón của các nghệ sĩ vẫy quốc kỳ hai nước.

Về lịch trình làm việc, cuối ngày 18-11, ông Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu ngay sau Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo châu Á.

Tuy nhiên, sự kiện tâm điểm sẽ diễn ra vào ngày 19-11, khi ông Putin, ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào cuộc hội đàm ba bên.

Sự kiện này dự kiến diễn ra trước hoặc sau một cuộc gặp riêng rẽ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế, bao gồm các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Về phía Bắc Kinh, thông điệp đưa ra ít cụ thể hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh mô tả cuộc gặp là dịp "trao đổi quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn", nhưng không đi sâu vào các chủ đề cụ thể.

Cuộc thảo luận ba bên này đang được một số phương tiện truyền thông so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, sự kiện mà Mỹ, Anh và Liên Xô đã vạch ra những nét chính cho trật tự an ninh hậu Thế chiến thứ hai.

Phản hồi về sự so sánh với Hội nghị Yalta, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16-11 cho rằng đây "chỉ là trò chơi của giới học giả chính trị và không liên quan gì đến thực tế".

Theo ông, Matxcơva ủng hộ một "thế giới đa cực" và "sẽ không bao giờ cố gắng định đoạt số phận của các quốc gia khác".

Một phần của cuộc hội đàm ba bên sẽ được mở cửa cho giới truyền thông, phần còn lại sẽ diễn ra theo hình thức họp kín, ông Peskov cho hay.