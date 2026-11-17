Các tay súng bắn tỉa Ukraine được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của quân nhân Pháp tại một cơ sở quân sự ở Ba Lan ngày 4-4-2024 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 17-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này nắm được thông tin về việc Pháp triển khai binh sĩ tới Ukraine và đã gửi thông điệp bày tỏ quan ngại tới Paris.

"Chúng tôi biết không chỉ có binh sĩ Pháp hiện diện tại Ukraine. Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này. Hành động này không còn dừng lại ở việc hỗ trợ Ukraine, mà là đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến", ông Lavrov nói với các phóng viên.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra một ngày sau khi Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) tiết lộ quân đội Pháp đã bí mật triển khai lực lượng tới Ukraine ít nhất từ mùa hè năm nay.

Theo RFI, hoạt động này mang mật danh "Volia", do một vị tướng Pháp chỉ huy, với sự tham gia của các nhóm binh sĩ nhỏ được triển khai trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, các nghị sĩ Pháp được cho là không được thông báo về nhiệm vụ này. RFI cũng dẫn các nguồn tin cho biết nhiệm vụ quân sự Gerfaut của Pháp tại Ba Lan chỉ là vỏ bọc, và đầu mối nhằm đưa binh sĩ tới Ukraine.

Trong khi đó báo Le Monde tiết lộ ngoài các hoạt động huấn luyện và sửa chữa trang thiết bị, Pháp còn duy trì nhân sự tình báo tại Ukraine, thực hiện nhiệm vụ quan sát ở những khu vực gần tiền tuyến.

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề khẳng định với AFP rằng lực lượng Pháp tại Ukraine được triển khai với số lượng nhỏ, chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Kiev và hỗ trợ bảo trì trang thiết bị, hoàn toàn không tham gia chiến đấu.

"Việc các huấn luyện viên quân sự Pháp luân phiên hỗ trợ Ukraine tại Pháp, Ba Lan hoặc đôi khi ngay trên lãnh thổ Ukraine là có thật. Tuy nhiên đây không phải là một chiến dịch quân sự. Pháp hoàn toàn không có ý định tham gia các hoạt động sử dụng vũ lực", nguồn tin nhấn mạnh.

Người này cho biết giới chức Pháp cho rằng nhiệm vụ này không cần Quốc hội phê chuẩn do quy mô triển khai hạn chế và không liên quan đến hoạt động chiến đấu.

Trong khi đó Điều 35 Hiến pháp Pháp quy định chính phủ có nghĩa vụ thông báo cho Quốc hội khi điều động lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, chưa có chính phủ nước ngoài nào chính thức công bố việc triển khai lực lượng chiến đấu chính quy tới Ukraine để tham chiến cùng quân đội nước này.

