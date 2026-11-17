Một đoạn cầu Crimea bị hư hại sau đợt không kích - Ảnh: UKRAINSKA PRAVDA

Một vòm cầu Crimea đã bị hư hại đáng kể sau vụ không kích của Ukraine vào đêm 16 rạng sáng 17-11 (giờ địa phương).

Cầu Crimea hư hại sau đợt tấn công của Ukraine, Nga họp khẩn

Theo báo Kyiv Post, đây là đòn giáng mới nhằm vào tuyến giao thông và hậu cần quân sự trọng yếu của Nga, kết nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo chính quyền địa phương đã tạm dừng lưu thông qua cầu, đồng thời khuyến cáo người dân và khách du lịch tránh di chuyển về khu vực này.

Sau cuộc tấn công vào cầu Crimea, truyền thông nhà nước Nga thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ.

“Cuộc họp của ủy ban chính phủ phụ trách xử lý hậu quả vụ tấn công cầu Crimea, do Phó Thủ tướng Marat Khusnullin chủ trì, sẽ sớm được tổ chức”, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Vụ tấn công diễn ra chưa đầy một ngày sau một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhằm vào cây cầu này.

Các nhà điều tra Nga cho hay đã mở một cuộc điều tra sau hai vụ tấn công vào cây cầu, theo Hãng tin Reuters.

Cùng đêm 16-11 rạng sáng 17-11, drone Ukraine đã tấn công Gazprom Neftekhim Salavat, một trong những tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Nga, tại Cộng hòa Bashkortostan.

Vụ tấn công gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại thành phố công nghiệp Salavat. Giới chức Nga cho biết các hệ thống phòng không, lực lượng an ninh công nghiệp và các đội chữa cháy cơ động đã bắn hạ hơn 50 drone.

Những toà nhà bị hư hại tại Chornomorsk, Ukraine ngày 15-11 - Ảnh: AFP

Nga không kích hai cây cầu tại thủ đô Kiev

Ở chiều ngược lại, lực lượng Nga đã tấn công hai cây cầu bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Kiev của Ukraine vào tối muộn ngày 16-11 (giờ địa phương).

Viết trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết hai cây cầu tại thủ đô đã bị đánh trúng sau vụ không kích.

Cuộc tấn công khiến hệ thống tàu điện ngầm bị hư hại, gây gián đoạn một phần nguồn cung nước và điện, đồng thời làm trì hoãn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai của Ukraine, cùng các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và một số khu vực khác cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Giới chức địa phương thống kê có 3 người đã bị thương sau các cuộc không kích tại vùng Cherkasy.