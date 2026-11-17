Các tân binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 65 của quân đội Ukraine tham gia buổi huấn luyện quân sự đầu tiên gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Đài RFI (Pháp) ngày 16-11, chiến dịch này có mật danh "Volia" và do một tướng Pháp chỉ huy, với sự tham gia của các nhóm quân nhân nhỏ được điều động đến Ukraine theo từng đợt ngắn hạn.

Nhiệm vụ của lực lượng này tập trung vào huấn luyện binh sĩ Ukraine, bảo trì các loại vũ khí hiện đại do Pháp cung cấp, bao gồm pháo tự hành Caesar, tiêm kích Mirage 2000, tên lửa dẫn đường chính xác.

Tuy nhiên, lực lượng này không trực tiếp tham gia chiến đấu. Số lượng quân nhân tham gia chưa được tiết lộ.

Đáng chú ý, RFI cho rằng để che giấu sự hiện diện của lực lượng tại Ukraine, giới chức quân sự Pháp được cho là đã sử dụng nhiệm vụ huấn luyện tại Ba Lan mang mật danh "Gerfaut" làm vỏ bọc.

Một số quân nhân được điều động đến Ukraine cũng được chỉ thị nói với những người khác rằng họ đang trên đường đến Ba Lan.

Một nguồn tin am hiểu chiến dịch xác nhận với Hãng tin AFP rằng các huấn luyện viên Pháp luân phiên hoạt động giữa Pháp, Ba Lan và Ukraine, đồng thời khẳng định họ không tham gia các hoạt động chiến đấu.

Một nguồn tin nhấn mạnh: "Tuy nhiên, đây không phải là chiến dịch quân sự. Hoàn toàn không có ý định tiến hành các hành động mang tính cưỡng ép".

Hiện Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Đặc biệt, cuộc điều tra của RFI còn cho biết các nghị sĩ Pháp chưa từng được thông báo chính thức về việc triển khai quân nhân.

Theo Điều 35 Hiến pháp Pháp, chính phủ có nghĩa vụ thông báo cho Quốc hội khi điều động lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

Thông tin về nhiệm vụ bí mật của Pháp xuất hiện trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa gia hạn hoạt động của Phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine (EUMAM) đến tháng 11-2028.

Theo đó, EU sẽ phân bổ gần 329 tỉ USD và công bố kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự bên trong Ukraine nhằm phối hợp trực tiếp với lực lượng Kiev, bất chấp nhiều cảnh báo từ Matxcơva rằng binh sĩ châu Âu sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga.