Hiện trường thủ đô Kiev (Ukraine) sau khi hứng một đòn không kích hôm 12-11 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

"Theo thông tin ban đầu, đã có các vụ không kích trúng cầu Bắc và cầu Nam ở thủ đô" - ông Klitschko viết trên Telegram.

Ông Klitschko cũng thông báo các cuộc tấn công đã làm hư hại những hệ thống hạ tầng thiết yếu của thành phố, khiến một số khu vực bị gián đoạn nguồn cung nước và hệ thống sưởi.

Theo báo Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp Kiev. Các phóng viên của tờ báo mô tả đây là một trong những đợt tiếng nổ lớn nhất mà họ nghe thấy trong nhiều tháng qua.

Các nhân chứng của Hãng tin Reuters cũng xác nhận đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn tại thủ đô.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại những thành phố Smila, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Cherkasy và Pavlohrad.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình báo nước này phát hiện quân đội Nga đang lên kế hoạch cho các đợt không kích mới vào tối 16-11 và xuyên suốt ngày 17-11.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine được cho là tiếp tục tập kích cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, vào đầu ngày 17-11, theo Kyiv Independent.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận cầu Crimea đã tiếp tục bị tập kích, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Đối phương lại tập kích cầu Crimea. Giao thông hiện đã bị đình chỉ. (…) Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi tình hình có diễn biến mới” - ông Aksyonov viết trên ứng dụng nhắn tin Max.

Trong ngày 16-11, cầu Crimea đã bị tập kích bằng drone, khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối bán đảo này với Nga bị hạn chế.

Ông Mikhail Sheremet, nghị sĩ đại diện Crimea tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), tuyên bố việc Ukraine tập kích cầu Crimea là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Phía Matxcơva trước đó cũng tuyên bố đã bắn hạ hơn 1.300 drone của Ukraine trong đêm 15-11, trong đó khoảng 600 chiếc hướng về Matxcơva.

Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc của đối phương.