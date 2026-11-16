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Nga tuyên bố bắn hạ hàng trăm drone áp sát Matxcơva

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 1.300 drone của Ukraine trong đêm 15-11, trong đó khoảng 600 chiếc hướng về Matxcơva, chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 600 drone áp sát Matxcơva - Ảnh 1.

Đợt tấn công drone đêm 15 rạng sáng 16-11 được cho là một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào khu vực Matxcơva kể từ đầu năm nay - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 1.336 máy bay không người lái (drone) của Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga, cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen trong đêm.

Trong khi đó, Thị trưởng Matxcơva Sergey Sobyanin cho biết khoảng 600 drone đã bay về phía khu vực Matxcơva từ 17h ngày 15-11 đến 8h ngày 16-11 (giờ địa phương).

Phần lớn số drone này đã bị hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng Nga phá hủy từ khi còn cách xa thủ đô, trong khi 191 chiếc bị vô hiệu hóa khi đang tiếp cận Matxcơva.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong sau đợt tấn công.

Dẫn số liệu trên, Hãng thông tấn TASS nhận định đây là một trong những đợt tấn công bằng drone quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Nga kể từ đầu năm nay.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Ukraine tấn công một nhà máy hóa dầu lớn, một nhà máy lọc dầu và một cơ sở sản xuất phục vụ quân sự của Matxcơva, trong khuôn khổ chiến dịch tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Diễn biến mới trên chiến trường xảy ra chỉ ba ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 16-11, Bắc Kinh chính thức xác nhận ba nhà lãnh đạo sẽ hội đàm vào ngày 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Cuộc gặp dự kiến bắt đầu lúc 14h30 theo giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Việt Nam.

Theo các quan chức Mỹ, cuộc chiến Nga - Ukraine dự kiến không nằm trong chương trình nghị sự. Thay vào đó, ông Trump muốn tập trung thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân và cuộc chiến tại Iran.

Washington hiện theo đuổi một tiến trình đàm phán riêng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, sau khi các nhà đàm phán Mỹ gặp lãnh đạo hai nước vào tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo cuộc gặp tại Thâm Quyến có nguy cơ trở thành một phiên bản của Hội nghị Yalta năm 1945, khi các cường quốc tìm cách phân chia lại phạm vi ảnh hưởng mà không có sự tham gia của các quốc gia nhỏ hơn.

Nga tuyên bố bắn hạ hàng trăm drone áp sát Matxcơva - Ảnh 3.Con rể của ông Trump: Xuất hiện ý tưởng mới giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết một số ý tưởng mới nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận gần đây với Nga, Ukraine và châu Âu.

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    Chủ đề: Thâm Quyến Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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