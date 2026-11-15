Con rể của ông Trump: Xuất hiện ý tưởng mới giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine

Ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Matxcơva ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Rạng sáng 15-11 (theo giờ Việt Nam), Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump - đã có một bài đăng đáng chú ý trên nền tảng X về những tiến triển liên quan nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Ông cho biết sau các cuộc gặp ba bên và những cuộc thảo luận sau đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phía các đặc phái viên Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.

"Trọng tâm hiện nay của chúng tôi là tạo điều kiện để Matxcơva và các đối tác châu Âu tiếp xúc trực tiếp, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

Một số ý tưởng mới đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận này và đang được xem xét. Một số ý tưởng có thể trực tiếp dẫn đến các bước đột phá, trong khi những ý tưởng khác có thể được phát triển thành các đề xuất mới nhằm thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại" - ông Kushner viết trên X.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner lưu ý: "Như Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ, một nền hòa bình lâu dài đòi hỏi phải có những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine, cùng các thỏa thuận an ninh hậu chiến chi tiết, có tính khả thi nhằm giảm nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác".

Ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đều phải được các bên liên quan chấp thuận.

"Truyền thông đã đưa tin về một số lập trường tối đa mà cả hai bên đưa ra, cùng những tuyên bố chính trị cứng rắn. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận kín, cả hai bên đều hiểu rằng cần có những thỏa hiệp thực tế để chấm dứt cuộc chiến này. Các bên cam kết tìm kiếm giải pháp vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nghiêm túc và mang tính xây dựng" - ông Kushner viết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff trả lời báo chí sau cuộc gặp tại Baldonnel, phía tây thủ đô Dublin của Ireland ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Sau hai ngày đàm phán vừa qua giữa Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, các bên cho biết đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Tuy nhiên, không có bước đột phá nào được công bố.

Tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin hôm 12-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông muốn hòa bình ở Ukraine được kéo dài mãi mãi và Nga chỉ công nhận một đường phân định duy nhất với Ukraine là "biên giới quốc gia".

Ông Putin cũng bác bỏ hoàn toàn khả năng triển khai quân đội nước ngoài đến Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Trong những bình luận được chia sẻ ngày 14-11, Tổng thống Zelensky cho biết Washington đã đề xuất Kiev nhượng lại lãnh thổ cho Matxcơva để đổi lấy việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Zelensky nói rằng mối quan hệ của nước này với NATO đã "quay lại chương trình nghị sự".

"Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Ukraine có rút khỏi vùng Donbass hay không?'. Đây là lần đầu tiên câu hỏi này được đưa ra" - ông Zelensky thuật lại.

Ông Zelensky cũng cảnh báo Nga đang "đặt cược tất cả" vào chiến dịch quân sự trong mùa đông năm nay.