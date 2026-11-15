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Điện Kremlin: Nga vẫn dùng vũ lực để đạt mục tiêu ở Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra một số bình luận đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ tạo điều kiện để Matxcơva và châu Âu tiếp xúc trực tiếp tìm thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Điện Kremlin: Nga vẫn dùng vũ lực để đạt mục tiêu ở Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu - Ảnh 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Ngày 15-11, Hãng thông tấn Tass đưa tin: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin rằng Nga sẽ phải sử dụng vũ lực để đạt được các mục tiêu của mình nếu không có triển vọng đạt được thỏa thuận với châu Âu.

Ông Peskov nhận định nếu Liên minh châu Âu (EU) không muốn hòa bình, thì việc thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine hoặc khuôn khổ an ninh của EU đều không có ích gì.

"Đương nhiên đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ cần thảo luận vấn đề này với các nước châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự muốn hòa bình hay không. Nếu không, những cuộc thảo luận như vậy sẽ chẳng có ích gì" - ông Peskov nói.

Trước đó, chia sẻ với Tass, ông Peskov nói rằng những người được châu Âu lựa chọn làm đại diện đàm phán vẫn chưa tìm cách liên hệ với Nga.

Hôm 13-11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí để các cơ quan của EU cùng 5 quốc gia châu Âu (gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh) đại diện cho châu lục này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

"Châu Âu phải nói bằng một tiếng nói rõ ràng và thống nhất trong tất cả cuộc thảo luận định hình tương lai của Ukraine và an ninh của lục địa chúng ta" - ông Costa nói.

Theo nhận định của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những bất đồng trong nội bộ châu Âu khiến các nước không thể đưa ra quyết định kịp thời, làm chậm tiến trình giải quyết mọi vấn đề.

"Họ đơn giản là không thể đưa ra một số quyết định kịp thời vì họ đang bị chia rẽ. Điều này làm chậm mọi việc. Chúng ta sẽ xem liệu họ có khả năng và quyết tâm đạt được lập trường chung và hành động nhanh chóng hay không. Cho đến nay, họ vẫn chưa làm được điều đó" -  ông Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cho biết sau cuộc gặp ba bên Ukraine - Mỹ - Nga và những cuộc thảo luận sau đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phía các đặc phái viên Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.

"Trọng tâm hiện nay của chúng tôi là tạo điều kiện để Matxcơva và các đối tác châu Âu tiếp xúc trực tiếp, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo. Một số ý tưởng mới đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận này và đang được xem xét" - ông Kushner viết trên nền tảng X vào rạng sáng 15-11 (theo giờ Việt Nam).

Ông Kushner cũng khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ vẫn là một trụ cột quan trọng của an ninh châu Âu.

Điện Kremlin: Nga sẽ dùng vũ lực nếu không thể đạt thỏa thuận với châu Âu - Ảnh 3.Con rể của ông Trump: Xuất hiện ý tưởng mới giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết một số ý tưởng mới nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận gần đây với Nga, Ukraine và châu Âu.

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    Chủ đề: Điện Kremlin Chiến sự Nga - Ukraine châu Âu Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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