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Tin tức thế giới 15-11: SpaceX 'gắp' được tàu vũ trụ; Tổng thống Pháp cảnh báo về tình hình Ukraine

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Nga xác nhận lãnh đạo 3 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới gặp vào ngày 19-11; SpaceX lần đầu tiên thu hồi thành công tàu vũ trụ; Ý phạt Meta 805 triệu euro vì vi phạm quyền riêng tư về ảnh cá nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-11.

SpaceX lần đầu 'gắp' được tàu vũ trụ - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng thống Mỹ Donald Trump; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TRT WORLD

Lãnh đạo 3 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới gặp vào ngày 19-11

Ngày 14-11, Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 19-11, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đây sẽ là cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, theo Hãng tin AP.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định kỳ vọng về khả năng cuộc gặp mang lại những bước đột phá lớn là không cao. Họ cho rằng sự kiện này sẽ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn là thực chất.

Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên cũng đã được Nhà Trắng xác nhận hôm 13-11. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ba nước đang ở thời điểm phức tạp. 

Ông Macron: Giảm viện trợ cho Ukraine sẽ dẫn đến cuộc chiến mới

Ngày 14-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng những quốc gia muốn hạn chế viện trợ cho Ukraine đang tìm cách áp đặt một "nền hòa bình bất công", đồng thời cảnh báo rằng đó là công thức dẫn đến một cuộc chiến khác, theo Hãng tin AFP.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp được đăng trên mạng xã hội trong bối cảnh Mỹ đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột.

"Những người muốn hạn chế viện trợ cho Ukraine thực chất đang muốn buộc nước này chấp nhận một nền hòa bình bất công, và qua đó áp đặt điều tương tự lên toàn châu Âu" - ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp bình luận: "Đó là tư tưởng đầu hàng. Đó là công thức dẫn đến một cuộc chiến khác. Đó không thể là lập trường của Pháp".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Washington đã đề xuất Kiev nhượng lại lãnh thổ cho Matxcơva để đổi lấy việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

SpaceX lần đầu dùng cánh tay robot bắt giữ thành công tàu Starship trở về từ quỹ đạo

SpaceX lần đầu 'gắp' được tàu vũ trụ - Ảnh 3.

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX quay trở về được tháp phóng bắt giữ sau chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ Starbase, bang Texas, Mỹ ngày 14-11 - Ảnh: AP

Ngày 14-11, Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã đạt được một cột mốc quan trọng trong công nghệ tái sử dụng tên lửa khi lần đầu tiên sử dụng cánh tay robot tại tháp phóng để bắt giữ thành công tàu vũ trụ Starship, sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài hơn 22 giờ, theo Hãng tin Anadolu.

Con tàu hiện ra từ bầu trời nhiều mây sau hành trình hạ độ cao, rồi nhẹ nhàng di chuyển vào giữa hai cánh tay cơ khí khổng lồ được ví như "đôi đũa" phía trên bãi phóng số 2.

Đài CNN mô tả tàu vũ trụ Starship cao khoảng 52m của SpaceX (tức tầng trên hay tầng thứ hai trong hệ thống phóng Starship khổng lồ của công ty) đã thực hiện thành công một thao tác hạ cánh chưa từng có tiền lệ tại tháp phóng Mechazilla của công ty ở phía nam bang Texas. Đây là kỳ tích chưa từng được thực hiện trong lịch sử ngành tên lửa.

Ý phạt Meta 805 triệu euro vì vi phạm quyền riêng tư

Ngày 14-11, Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý cho biết nước này đã quyết định phạt Tập đoàn công nghệ Meta, công ty mẹ của Facebook, 805 triệu euro (880 triệu USD) vì truy cập ảnh của người dùng mà không có sự đồng ý cụ thể của họ, theo Hãng tin AFP.

Cơ quan này giải thích rằng thông qua ứng dụng Facebook trên các thiết bị Android, Meta đã truy cập ảnh, video và siêu dữ liệu liên quan thuộc về người dùng Ý "mà không có được sự đồng ý cụ thể và không cung cấp thông tin đầy đủ cho họ".

Đây là một trong những mức phạt lớn nhất ở châu Âu. Meta cho biết sẽ kháng cáo quyết định này.

Mỹ điều tra sự cố kỹ thuật khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Ngày 14-11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố dẫn đến việc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc hôm 13/11 bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại họp báo, ông Duffy cho biết việc nâng cấp này nằm trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ dây cáp đồng sang cáp quang đang được triển khai. 

Khi một bộ định tuyến (router) được chuyển từ cáp đồng sang cáp quang, thiết bị này đã "dội" hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác trong hệ thống kiểm soát không lưu, với tần suất khoảng 5 giây/lần. Điều này gây ra các vấn đề đối với hoạt động liên lạc với máy bay và dữ liệu radar.

Bangkok triển khai 8 biện pháp ứng phó ô nhiễm bụi mịn PM2.5

Trước nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng trong mùa đông, chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đang triển khai 8 nhóm biện pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải, cải thiện chất lượng không khí và hạn chế tác động đối với sức khỏe người dân. 

Theo bà Woranuch Suaykhaokhao, Giám đốc Sở Môi trường thuộc chính quyền đô thị Bangkok, thành phố đã triển khai chương trình "BKK Clean Air 2027" với 8 nhóm biện pháp, trong đó chú trọng nâng cao năng lực giám sát, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm và tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận.

Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết tính đến trưa 14-11, có 9 địa điểm tại Bangkok và các tỉnh lân cận ghi nhận nồng độ PM2.5 ở mức màu cam, tức bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Nồng độ bụi mịn tại khu vực Bangkok và vùng phụ cận dao động từ 21,9 - 44,2 microgam/m³. PCD dự báo tình trạng ô nhiễm có thể gia tăng trong các ngày 19 - 20/11 do khối không khí lạnh mạnh hơn, làm suy giảm khả năng lưu thông và khuếch tán không khí.

Cúng đèn dầu ở Ấn Độ

Tin tức thế giới 15-11: SpaceX lần đầu 'gắp' được tàu vũ trụ; Thông tin mới về sự cố hàng không ở Mỹ - Ảnh 3.

Các tín đồ Hindu cầm đèn dầu thực hiện nghi lễ cầu nguyện đặc biệt để cầu bình an và thịnh vượng tại làng Chakla, gần thành phố Kolkata, Ấn Độ ngày 14-11-2026 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 15-11: SpaceX lần đầu 'gắp' được tàu vũ trụ; Thông tin mới về sự cố hàng không ở Mỹ - Ảnh 4.Tin tức thế giới 14-11: Lý do hoãn mọi chuyến bay ở Mỹ; Xác định cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung

Ông Trump dự kiến bàn thỏa thuận hạt nhân với Nga và Trung Quốc vào ngày 19-11 bên lề APEC; Mỹ tạm dừng toàn bộ chuyến bay trên toàn quốc vì sự cố không lưu; Châu Âu chọn 5 nước tham gia đàm phán hòa bình Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-11.

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    Chủ đề: SpaceX APEC Ukraine điểm tin thế giới hàng không

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