Mỹ họp báo về nguyên nhân hàng không tê liệt khắp đất nước, nêu 1 cái tên liên quan

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy (phải) phát biểu bên cạnh Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Giao thông Mỹ ở thủ đô Washington, D.C. ngày 14-11-2026 - Ảnh: AFP

Bộ định tuyến do L3Harris lắp đặt

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-11, nước Mỹ đang nỗ lực khắc phục tình trạng gián đoạn hàng không trên diện rộng kéo dài nhất kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Trước đó, hôm 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc, khiến gần như tất cả các chuyến bay khởi hành bị đình chỉ trong gần 5 giờ.

Sự cố bắt nguồn từ trục trặc nghiêm trọng trong hệ thống liên lạc, buộc các hãng hàng không phải hủy gần 10.000 chuyến bay và hoãn hơn 7.000 chuyến khác, đánh dấu một trong những ngày tồi tệ nhất đối với hoạt động đi lại tại Mỹ.

Tại cuộc họp báo ngày 14-11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã nêu tên một nhà thầu lâu năm của FAA có liên quan tên L3Harris. L3Harris là công ty công nghệ của Mỹ, nhà thầu quốc phòng và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

Các quan chức Chính phủ Mỹ nói rằng vụ gián đoạn nghiêm trọng có thể bắt nguồn từ một bộ định tuyến do nhà thầu chính phủ L3Harris lắp đặt.

Ông Duffy cho biết L3Harris đang tiến hành bảo trì định kỳ để chuyển đổi các đường dây viễn thông từ cáp đồng cũ sang cáp quang tại ít nhất một địa điểm hẻo lánh. Các quan chức nói với Reuters rằng có thể đã xảy ra vấn đề với những bộ định tuyến được lắp đặt tại cả bang Arkansas và Texas.

"Chúng tôi đang nỗ lực xác định liệu sự cố có xuất phát từ sự yếu kém về năng lực hay không, cụ thể là do lỗi của người sử dụng hay lỗi của nhân viên lắp đặt thuộc L3Harris, hoặc liệu họ có lắp đặt một bộ định tuyến bị lỗi hay không? Chúng tôi vẫn chưa xác định được lỗi nằm ở đâu" - ông Duffy nói trước báo giới.

Theo ông Duffy, sự cố này đã dẫn đến tình trạng quá tải dữ liệu tại các trung tâm liên lạc khác.

"Cứ mỗi 4-5 giây, chúng tôi lại ghi nhận hơn 1.000 lượt cố gắng kết nối. Điều này gây ra vấn đề trong liên lạc giữa chúng tôi với máy bay, đồng thời cũng gây ra một số gián đoạn đối với hệ thống radar của chúng tôi" - ông cho biết thêm.

Hành khách xếp hàng chờ nhận lại hành lý trong bối cảnh các chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago, bang Illinois, Mỹ ngày 13-11-2026 - Ảnh: AFP

Thay hệ thống đã lỗi thời

Ông Duffy khẳng định công cụ lập lịch bay sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hay các cuộc tấn công mạng không phải là nguyên nhân gây ra sự cố.

L3Harris nói công ty xem xét sự cố này một cách nghiêm túc và đang "hỗ trợ FAA trong quá trình điều tra nhằm làm rõ các điều kiện dẫn đến lệnh tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ ngày 13-11".

L3Harris cũng cho biết công ty đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch chuyển đổi hệ thống viễn thông phục vụ hoạt động kiểm soát không lưu từ hệ thống cáp đồng cũ sang hệ thống cáp quang.

FAA chi khoảng 1 tỉ USD mỗi năm để duy trì hệ thống cáp đồng đã cũ và đang khẩn trương thay thế hệ thống này bằng hạ tầng viễn thông hiện đại hơn sử dụng cáp quang.

Sự cố trên là ví dụ mới nhất cho thấy hệ thống viễn thông phục vụ kiểm soát không lưu của Mỹ đã lỗi thời và những khó khăn trong việc thay thế các hệ thống mới trong khi vẫn duy trì hoạt động của hệ thống hiện tại.

Trong những năm gần đây, các hệ thống viễn thông đã cũ của FAA từng gặp sự cố do cáp quang bị cắt nhầm, các tệp tin vô tình bị xóa và một bộ phận bị nóng chảy gây ra mùi hóa chất nồng nặc. Các quan chức cho biết hệ thống sẽ tiếp tục gặp sự cố nếu không được nâng cấp đúng cách.

Mặc dù FAA đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng bay vào khoảng 20h15 tối 13-11 (giờ miền đông của Mỹ), tình trạng gián đoạn vẫn chưa chấm dứt. Hàng chục ngàn người vẫn bị kẹt lại tại các sân bay trên khắp cả nước.

Hơn 16.000 chuyến bay có thể bị hủy tại Mỹ Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không do trục trặc hệ thống liên lạc sẽ khiến tổng số chuyến bay bị hủy tính đến ngày 14-11 (giờ Mỹ) vượt 16.000 chuyến. Phát biểu tại họp báo, Giám đốc FAA Bryan Bedford thông tin 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 13-11. Ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán khoảng 4.000 - 5.000 trong tổng số 41.000 chuyến bay dự kiến khai thác ngày 14-11 có thể sẽ bị hủy".