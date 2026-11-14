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Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Hàng trăm nghìn hành khách tại Mỹ rơi vào cảnh ‘chờ đợi trong vô vọng’ khi sự cố liên lạc buộc FAA đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên cả nước trong khoảng 4 giờ, khiến gần 6.000 chuyến bay bị hủy.

Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 1.

Hành khách gọi điện bên cạnh bảng thông tin hiển thị các chuyến bay bị hủy tại nhà ga số 7, sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ), ngày 13-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 14-11, sự cố liên lạc trên diện rộng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên cả nước trong khoảng 4 giờ. Theo dữ liệu từ FlightAware, gần 6.000 chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến quốc tế đã bị hủy.

Còn dữ liệu từ Flightradar24, trước khi FAA ban hành lệnh đình chỉ ngày 13-11, có 4.042 máy bay đang trên không và hướng đến các sân bay Mỹ. Trong thời gian đình chỉ, con số này có lúc giảm xuống chỉ còn 336 máy bay trên toàn thế giới đang bay hướng đến Mỹ.

Hành khách Mỹ: Mệt mỏi, thất vọng, lúng túng

Tại các sân bay trên khắp nước Mỹ, hàng trăm nghìn hành khách rơi vào cảnh chờ đợi, chen kín khu vực khởi hành để tìm kiếm thông tin. Nhiều máy bay phải dừng trên đường lăn, còn những người đã đến sân bay không biết khi nào mới có thể tiếp tục hành trình.

Tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York, bà Tiara Johnson đang tìm cách đến thành phố Orlando, bang Florida cùng một người bạn để tham dự một buổi hòa nhạc. Nhưng chuyến đi liên tục bị trì hoãn, giờ khởi hành hết lần này đến lần khác thay đổi.

"Ban đầu chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 7h55 tối, sau đó chuyển sang 8h30, rồi 9h30 và hiện tại là 10h30. Chúng tôi không biết khi nào máy bay mới cất cánh", bà Johnson nói với AFP.

Bà cảm thấy rất thất vọng khi vừa đến sân bay, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn và bản thân không biết khi nào mới có thể rời đi.

Sự thiếu thông tin càng khiến hành khách thêm lúng túng. Một số người được thông báo chuyến bay bị hoãn do gió, trong khi những người khác phải tự tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 2.

Nhân viên hỗ trợ hành khách tại quầy vé sân bay LaGuardia ở New York ngày 13-11 - Ảnh: AP

Thông tin tại các sân bay cũng thiếu nhất quán khiến hành khách càng thêm bối rối. Nhiều bảng điện tử thông tin vẫn hiển thị một số chuyến bay khởi hành bình thường, trong khi thẻ lên máy bay trên điện thoại của những người bị mắc kẹt lại báo chuyến bay đang diễn ra.

Tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, những người không thể tiếp tục hành trình bằng máy bay đổ đến các quầy thuê ô tô tìm phương án thay thế, khiến hàng dài người chờ đợi hình thành.

Bà Susan Sardina kể bà đã lên máy bay để trở về quận Cam (bang California), nhưng ngay sau đó được nhân viên thông báo có sự cố và yêu cầu xuống máy bay.

Trong khi đó, ông Joseph Anderson, 72 tuổi, đang tìm cách bay từ Las Vegas đến Oakland, bang California, cùng những người đi với mình phải cân nhắc giữa việc đổi lịch trình và thuê xe.

"Chúng tôi đang bàn xem có nên đổi lịch, lái xe hay không. Nhưng nếu cả nước đều bị đình trệ thì các tuyến đường cao tốc cũng sẽ ùn tắc", ông nói.

Không phải do tấn công

Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 3.

Hành khách đứng nhìn nhân viên dỡ hành lý từ một máy bay của hãng United Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles - Ảnh: AP

Với một số hành khách, sự cố đồng nghĩa với việc phải thay đổi kế hoạch trở về nhà. Bà Kathy Sommers, trên đường về sau chuyến thăm bạn bè ở Las Vegas, cũng nhận tin chuyến bay bị hủy.

"Chúng tôi may mắn vì bạn bè sẽ quay lại đón. Vậy là có thêm một đêm để chơi bài", bà nói.

Sau khoảng hơn 4 giờ, FAA dỡ bỏ lệnh đình chỉ. Giới chức Mỹ đã thông tin nói rằng sự cố bắt nguồn từ hệ thống liên lạc đã được sử dụng hàng chục năm và chưa có bằng chứng cho thấy đây là hành vi phá hoại, tấn công.

Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 4.
Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 5.
Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 6.

 Nhiều hành khách chờ đợi trong mòn mỏi tại nhiều sân bay khắp nước Mỹ - Ảnh: AFP

Trải nghiệm đáng quên của hàng trăm nghìn người trong ngày hàng không Mỹ tê liệt - Ảnh 7.

Dữ liệu: HÀ ĐÀO - Đồ họa: MẠNH TÁNH

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    Chủ đề: hàng không chuyến bay Mỹ

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