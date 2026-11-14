Sự cố không lưu ở Mỹ gây gián đoạn hàng không nhiều nước

Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Mỹ, do các chuyến bay bị hoãn - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 14-11, sự cố hệ thống không lưu khiến Mỹ phải đình chỉ cất cánh trên toàn quốc trong khoảng năm tiếng, đánh dấu đợt dừng cất cánh dài nhất tại nước này trong suốt 25 năm qua.

Ảnh hưởng lan sang châu Âu và châu Mỹ

Số liệu từ Công ty theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy sự cố đã khiến hơn 6.600 chuyến bay bị hủy, 8.600 chuyến bị hoãn và 1.500 chuyến khác dự kiến khởi hành vào ngày 15-11 (giờ địa phương) cũng phải hủy bỏ.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận sự cố đã khiến hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng lịch trình tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Theo hãng tin Canadian Press, các sân bay trên khắp Canada đã tạm ngưng khai thác đường bay đi và đến Mỹ.

Hãng hàng không Air Canada cũng hủy toàn bộ các chuyến bay còn lại giữa hai nước trong ngày 14-11.

Tại sân bay quốc tế Vancouver, tình trạng chậm chuyến được ghi nhận đối với các chuyến bay đến Mỹ cùng một số chuyến quốc tế bay qua không phận nước này.

Hãng hàng không Air Canada cho biết các chuyến bay giữa Canada với vùng Caribe và Nam Mỹ đi qua không phận Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cơ quan Hàng không dân dụng Liên bang Mexico đã thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay theo lịch trình từ nước này đến Mỹ.

Tại châu Âu, Tổ chức An toàn không lưu châu Âu (EUROCONTROL), đơn vị điều phối hoạt động không lưu của 42 quốc gia thành viên, cũng tạm hoãn các chuyến bay khởi hành đến Mỹ từ 5h đến 12h ngày 14-11 theo đề nghị từ Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth, bang Texas, sau khi Mỹ ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc - Ảnh: AP

Vận tải hàng hóa cũng bị gián đoạn

Lệnh đình chỉ cất cánh đối với mọi chuyến bay rời các sân bay Mỹ cũng ảnh hưởng đến mạng lưới vận tải hàng hóa và bưu kiện hàng không.

Theo Hiệp hội Hàng không Mỹ, trung bình mỗi ngày các hãng bay Mỹ lưu chuyển khoảng 55.340 tấn hàng hóa kết nối với hơn 220 quốc gia.

Để ứng phó, hãng vận chuyển FedEx khẳng định đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng nhằm giảm thiểu tác động tới dịch vụ.

Thông tin từ trang thông tin của FedEx cho biết hãng hiện vận hành đội bay gần 700 máy bay trên toàn cầu, xử lý trung bình 17 triệu bưu kiện cùng hơn 9.000 tấn hàng hóa mỗi ngày, phần lớn hoạt động tập trung tại thị trường Mỹ.

Các hãng hàng không có thể sẽ cần nhiều ngày để khôi phục hoàn toàn hoạt động do nhiều tàu bay và phi hành đoàn bị xáo trộn vị trí so với lịch trình ban đầu.

Giới phân tích hàng không nhận định sự cố có thể tiếp tục làm gián đoạn lịch bay của các hãng hàng không trong nhiều ngày tới.

Phát biểu tại Nhà Trắng sáng 14-11, ông Sean Duffy cho biết các chuyến bay sẽ dần được nối lại, song các hãng hàng không cần thời gian để khôi phục hoạt động bình thường.

Giới chức Mỹ kỳ vọng toàn bộ hệ thống sẽ kịp khôi phục trạng thái bình thường trước đợt cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn ngày 26-11.