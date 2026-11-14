Mỹ công bố nguyên nhân sự cố đình chỉ bay toàn quốc

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau sự cố - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tối 13-11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin đã giải thích nguyên nhân sự cố khiến hàng ngàn chuyến bay bị gián đoạn trên khắp nước Mỹ vào cùng ngày.

Công nghệ mới xung đột với hệ thống cũ

Ông Duffy cho biết các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của hệ thống kiểm soát không lưu - vốn chịu trách nhiệm điều phối máy bay di chuyển giữa các sân bay - đã bị quá tải dữ liệu, dẫn đến việc ngừng hoạt động.

Trong khi đó, ông Mullin giải thích sự cố dường như xảy ra khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) tiến hành cập nhật phần mềm, bổ sung các bản vá và lắp đặt công nghệ mới vào hệ thống hiện có.

Tuy nhiên, các công nghệ mới đã khiến hệ thống vốn cũ kỹ, lạc hậu trở nên quá tải, gây gián đoạn liên lạc và tín hiệu radar.

Ông Mullin cho rằng sự cố cho thấy hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ cần được đại tu toàn diện, thay vì chỉ tiếp tục sửa chữa hoặc nâng cấp từng phần.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ khẳng định hoạt động hàng không vẫn an toàn, song thừa nhận không thể bảo đảm sự cố tương tự sẽ không tái diễn.

Về khả năng xảy ra tấn công mạng, Bộ trưởng An ninh nội địa Mullin cho biết giới chức chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy đây là hành động phá hoại có chủ đích.

Ông cũng bác bỏ những đồn đoán liên hệ sự cố hàng không với tình trạng gián đoạn dịch vụ Microsoft trên toàn cầu vào cùng ngày.

"Không có mối liên hệ nào giữa hai sự cố. Tôi biết nhiều người đang suy đoán theo hướng đó", ông Mullin nói.

Theo ông, các cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu vết của một cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, giới chức vẫn tiếp tục điều tra và chưa loại trừ hoàn toàn bất kỳ khả năng nào.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin (phải) tại cuộc họp báo - Ảnh: AFP

Đề xuất 50 tỉ USD nâng cấp hệ thống

Lệnh đình chỉ cất cánh được FAA ban hành 15h54 ngày 13-11 và dỡ bỏ lúc 20h15 cùng ngày (tức 8h15 sáng 14-11 theo giờ Việt Nam), sau hơn 4 giờ.

Theo AP, hơn 3.000 máy bay đã hạ cánh an toàn trong thời gian xảy ra sự cố. Ít nhất 827 chuyến bay phải chuyển hướng, trong đó 670 chuyến quay lại sân bay xuất phát và 157 chuyến hạ cánh tại sân bay khác.

Dù không phận đã được mở lại, ông Duffy cảnh báo việc khôi phục lịch bay sẽ diễn ra chậm. Các hãng hàng không có thể mất nhiều ngày để đưa hoạt động trở lại bình thường.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Duffy cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trao đổi với hai bộ trưởng về sự cố và trực tiếp theo sát tình hình.

"Ông ấy đã ngay lập tức triệu tập các quan chức đến văn phòng của mình. Chúng tôi vẫn liên tục trao đổi thông tin", ông Mullin chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã bày tỏ mong muốn cải tổ hệ thống kiểm soát không lưu, đồng thời chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm vì để hệ thống xuống cấp.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thúc đẩy Quốc hội cấp ngân sách hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu. Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng đã nâng mức đề xuất lên 50 tỉ USD sau khi xảy ra sự cố, so với mức 30,1 tỉ USD trước đó.

Đây là lần thứ hai FAA đình chỉ cất cánh trên toàn quốc kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001, và cũng là đợt đình chỉ kéo dài nhất trong 25 năm qua.