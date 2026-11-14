Microsoft xin lỗi sau sự cố dịch vụ tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, công bố nguyên nhân

Sự cố kỹ thuật của Microsoft khiến các dịch vụ Outlook, Teams và Copilot gián đoạn tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh minh họa: THANH HIỆP

Theo Hãng tin AFP ngày 14-11, Microsoft đã lên tiếng xin lỗi khách hàng và đối tác sau sự cố diện rộng khiến nhiều dịch vụ của hãng bị gián đoạn tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự gián đoạn mà sự cố này gây ra cho khách hàng và đối tác", Microsoft viết trên mạng xã hội X. Hãng cho biết nhiều dịch vụ đã hoạt động trở lại, tình hình đang dần ổn định và khẳng định sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật, không liên quan đến tấn công mạng hay trí tuệ nhân tạo (AI).

20.000 lượt báo cáo sự cố mỗi phút

Sự cố kéo dài hơn 24 giờ khiến các dịch vụ Outlook, Teams và trợ lý AI Copilot bị gián đoạn. Microsoft xác định nguyên nhân liên quan đến máy chủ và một vấn đề phát sinh trong quá trình nâng cấp dung lượng mạng sau những thay đổi gần đây.

Hãng cũng nêu đã xử lý nguyên nhân chính và đang tiếp tục khắc phục để khôi phục hoàn toàn dịch vụ.

Ba dịch vụ trực tiếp đang được báo cáo sự cố nhiều nhất trên trang Downdetector bao gồm Outlook, Microsoft 365 và Claude AI. Số liệu sáng ngày 14-11 - Ảnh: Downdetector

Dựa trên Downdetector, trang web theo dõi sự cố các dịch vụ trực tuyến, sự cố lần này ảnh hưởng đến người dùng tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ trang trên đưa ra số liệu chi tiết hơn khi đã ghi nhận hơn 7,4 triệu lượt báo cáo sự cố trên toàn cầu, có thời điểm lên gần 20.000 lượt mỗi phút, cao gấp hơn 1.500 lần mức thông thường.

Sự cố khiến người dùng không thể gửi email, sắp xếp lịch làm việc hay tham gia các cuộc họp trực tuyến như bình thường, làm gián đoạn nhiều hoạt động hằng ngày.

Tại Anh, công đoàn GMB (đại diện cho người lao động trong nhiều lĩnh vực như y tế, dịch vụ công, vận tải, sản xuất và thương mại) nêu sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống y tế quốc gia (NHS).

Nhiều nhân viên tổng đài tiếp nhận các cuộc gọi y tế khẩn cấp gặp khó khăn trong việc chuyển thông tin bệnh nhân, khiến công việc bị ùn ứ. Một số bệnh viện phải dùng hệ thống khác hoặc chuyển sang ghi chép hồ sơ bằng giấy.

Tại New Zealand, Cơ quan Di trú đã phải tạm dừng xử lý hồ sơ xin thị thực. Trong khi đó, các hãng hàng không Ấn Độ như IndiGo và Akasa Air cảnh báo dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email bị ảnh hưởng.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính. Sàn giao dịch Euronext ở châu Âu gặp trục trặc email, trong khi hãng bảo hiểm Aviva phải tìm cách khác để tổ chức các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Tại Đài Loan, một công ty phải hủy giao dịch mua lại trái phiếu, còn một doanh nghiệp tài chính khác phải dùng máy fax để xác nhận giao dịch.

Lo ngại doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào Microsoft

Đây là một trong những sự cố kéo dài nhất trong lịch sử Microsoft và là lần gián đoạn dịch vụ thứ hai của hãng trong năm nay. Sự việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc của các tổ chức vào một số ít tập đoàn cung cấp phần mềm và hạ tầng điện toán đám mây, theo nhận đinh từ Reuters.

Ông Luke Kehoe, nhà phân tích cấp cao tại Ookla chỉ ra sự cố lần bộc lộ nhiều hoạt động công việc hằng ngày hiện phụ thuộc vào các dịch vụ email và công cụ làm việc trực tuyến của một nhà cung cấp duy nhất.

Nhà phân tích Josh Gilbert thuộc nền tảng giao dịch eToro cho đánh giá các sự cố liên tiếp có thể khiến doanh nghiệp cân nhắc giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không dễ dàng do tốn kém chi phí.

Về thiệt hại tài chính, ông Mario De Cicco, Phó chủ tịch phụ trách các định chế tài chính châu Âu tại Morningstar DBRS, ước tính tổn thất được bảo hiểm từ sự cố lần này vào khoảng 300-500 triệu USD.

Con số này thấp hơn mức thiệt hại ước tính 400 triệu đến 1,5 tỉ USD từ sự cố CrowdStrike năm 2024, khiến hơn 8 triệu máy tính sử dụng Windows gặp trục trặc.

Thời điểm để toàn bộ dịch vụ của Microsoft hoạt động bình thường trở lại hiện chưa được xác định.