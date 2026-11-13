Microsoft gặp sự cố toàn cầu, kéo theo cả nền tảng AI của OpenAI và Anthropic

Một số dịch vụ của Microsoft như Outlook, Teams và Microsoft 365 gặp sự cố trên diện rộng, khiến hàng chục nghìn người dùng không thể truy cập hoặc kết nối không ổn định - Ảnh minh họa: THANH HIỆP

Người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia phản ánh hàng loạt dịch vụ Microsoft gặp sự cố từ khoảng 1h ngày 13-11 (giờ Việt Nam). Các nền tảng bị ảnh hưởng gồm Microsoft 365, Outlook, Teams, Copilot và Microsoft Store.

Outlook, Teams, Copilot cùng gặp sự cố

Theo trang theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ Internet Downdetector, riêng tại Mỹ ghi nhận khoảng 130.000 lượt báo lỗi với Microsoft Outlook, hơn 45.000 lượt với Microsoft 365 và trên 10.000 lượt với Microsoft Store. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến kết nối ứng dụng, truy cập website và gửi, nhận nội dung.

Cập nhật của Hãng tin Reuters ngày 13-11, sự cố còn ảnh hưởng đến một số đối tác sử dụng nền tảng Microsoft.

Công ty OpenAI thông báo trên mạng xã hội đang kiểm tra vấn đề liên quan đến trình kết nối Microsoft, khiến người dùng gặp lỗi khi thiết lập kết nối mới và một số công cụ hoạt động không như mong đợi.

Anthropic cũng xác nhận lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn ảnh hưởng đến trình kết nối Microsoft 365 trên nền tảng của hãng.

Tác động còn lan đến hoạt động kinh doanh. Workhorse Group, nhà sản xuất xe tải điện của Mỹ, phải dời lịch công bố kết quả kinh doanh quý 3-2026 từ ngày 12-11 sang ngày 16-11 do sự cố Microsoft gây gián đoạn hoạt động.

Microsoft đang khôi phục hệ thống

Microsoft xác nhận đang điều tra các báo cáo về tình trạng gián đoạn dịch vụ, chủ yếu liên quan đến Exchange Online.

Ban đầu, công ty cho biết một phần hạ tầng phải chịu tải trọng cao. Tuy nhiên, sau đó Microsoft làm rõ tình trạng này không xuất phát từ lưu lượng truy cập tăng đột biến, mà do nhiều máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động bình thường, gây áp lực lên phần hạ tầng còn lại.

Công ty đang khởi động lại các máy chủ bị ảnh hưởng, đồng thời chuyển hướng lưu lượng truy cập sang những tuyến mạng thay thế khi có thể để khôi phục dịch vụ.

Theo Reuters, Microsoft cũng đang kiểm tra hệ thống tự động đánh giá tình trạng máy chủ (health checks). Một quy trình cốt lõi trên các máy chủ bị ảnh hưởng có thể đã quá tải, khiến những máy chủ vẫn có khả năng hoạt động bị loại khỏi việc tiếp nhận lưu lượng, làm tăng áp lực lên hệ thống còn lại.

Microsoft khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được xác định chính thức.

Cảnh báo rủi ro phụ thuộc hạ tầng số

Sự cố lần này tiếp tục cho thấy một trục trặc tại hạ tầng dùng chung có thể gây ảnh hưởng đồng thời đến nhiều dịch vụ, kể cả những nền tảng do các công ty khác cung cấp.

Trước đó, tháng 1 và tháng 8 năm nay, Outlook, Teams và Exchange Online cũng từng gặp các đợt gián đoạn. Ngày 29-10, nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure tiếp tục gặp sự cố toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ và gây gián đoạn hoạt động của hãng hàng không Alaska Airlines, sân bay Heathrow (Anh) và nhà mạng Vodafone.

Trong bài phân tích được Reuters đăng tải, chuyên gia công nghệ cảnh báo các tổ chức phụ thuộc vào một nhà cung cấp nền tảng số như Microsoft hoặc Google cần xây dựng phương án dự phòng và thường xuyên kiểm tra khả năng vận hành thực tế.

Người dùng cũng nên lưu sẵn những thông tin quan trọng như danh bạ, đơn thuốc... trên thiết bị để có thể sử dụng khi các dịch vụ trực tuyến gặp sự cố.