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4 nước Đông Nam Á tăng dùng đồng nội tệ trong giao dịch xuyên biên giới

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ngân hàng trung ương các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy việc sử dụng nội tệ trong các giao dịch xuyên biên giới.

Loạt nước Đông Nam Á thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch xuyên biên giới - Ảnh 1.

Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch xuyên biên giới - Ảnh: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MALAYSIA

Theo trang Business Today Malaysia, động thái này đánh dấu một bước tiến mới hướng tới việc hội nhập tài chính khu vực sâu rộng hơn, trong bối cảnh các nền kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nỗ lực củng cố khả năng phục hồi và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới.

Theo Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) ngày 13-11, khuôn khổ hợp tác mở rộng nhằm khuyến khích việc sử dụng nội tệ rộng rãi hơn trong các hoạt động quyết toán thương mại và đầu tư khu vực.

Điều này cho phép các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hợp lệ mà không cần phải chuyển đổi qua các đồng tiền quốc tế mạnh như USD.

Bằng việc giảm bớt khâu chuyển đổi ngoại tệ trung gian, sáng kiến này được kỳ vọng sẽ cắt giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả thanh toán cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại bốn thị trường này.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng mang lại cho các doanh nghiệp và thành viên thị trường sự linh hoạt cao hơn trong việc quản lý rủi ro ngoại hối, đặc biệt là những rủi ro phát sinh từ sự biến động của các đồng tiền chủ chốt trên toàn cầu.

Sáng kiến này được đánh giá là đặc biệt thiết thực trong bối cảnh các doanh nghiệp khu vực đang tìm cách tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thương mại nội khối ASEAN giữa một môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng nhiều biến động.

Ngân hàng trung ương của bốn quốc gia cũng tái khẳng định cam kết hợp tác để thúc đẩy phát triển và triển khai khuôn khổ Giao dịch bằng đồng nội tệ (LCT).

Việc áp dụng rộng rãi nội tệ cũng góp phần thúc đẩy các cơ chế thanh toán khu vực hiệu quả hơn và nâng cao tính an toàn của các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Khuôn khổ mở rộng này được kỳ vọng sẽ củng cố kết nối tài chính giữa bốn nền kinh tế nói trên của ASEAN, tạo bệ phóng vững chắc cho tham vọng dài hạn của khu vực về hội nhập thương mại và đầu tư sâu rộng hơn.

Loạt nước Đông Nam Á thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch xuyên biên giới - Ảnh 3.Philippines: Ông Trump sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49

Phủ Tổng thống Philippines cho biết tổng thống Mỹ sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila vào tháng 11 tới.

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    Chủ đề: giao dịch Đông Nam Á nội tệ ASEAN

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