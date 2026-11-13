Đại sứ Philippines: Tin tưởng đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần 49

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ tại Đại sứ quán Philippines ở Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngày 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ bắt đầu chuyến công tác tới Philippines, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Manila.

Đây là lần thứ hai trong năm nay người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có mặt tại Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN.

Trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez. Ông Fernandez đã chia sẻ về những thành công của Philippines trong Năm Chủ tịch ASEAN này, cũng như kỳ vọng của Manila về dấu ấn của Việt Nam tại hội nghị.

Kỳ vọng tiếng nói Việt Nam tại Manila

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sáng 8-5 - Ảnh: VGP

Đại sứ Fernandez cho biết khi bắt đầu Năm Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đặt ra ba ưu tiên là hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân. Theo ông, cả ba mục tiêu này đều đã đạt được.

Minh chứng rõ nhất cho trụ cột hành lang thịnh vượng là việc Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) sẽ được chính thức ký kết.

Ở trụ cột hòa bình và an ninh, hai sáng kiến của Philippines là thành lập Diễn đàn Cảnh sát biển và Trung tâm Hàng hải ASEAN đã được lãnh đạo các nước ủng hộ.

Với trụ cột trao quyền cho người dân, các nước đã bàn cách phối hợp hỗ trợ công dân ASEAN bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ở nhiều nơi trên thế giới.

"Cả ba mục tiêu của Philippines đều đã hoàn thành. Chúng tôi kỳ vọng chúng sẽ được chính thức hóa tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, sẽ khai mạc ngày 15-11", ông Fernandez chia sẻ.

Đại sứ Philippines bày tỏ trân trọng sự ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam dành cho Philippines, thể hiện qua chuyến thăm Manila của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 và 6, cũng như sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao lần thứ 48 ở Cebu tháng 5 năm nay.

Chuỗi hoạt động tại Manila lần này sẽ bao gồm Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN và các đối tác đối thoại gồm Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo ông Fernandez, điều đó cho thấy ASEAN là nơi được ưa chuộng để tổ chức đối thoại khu vực và sự hiện diện của lãnh đạo các nước này cho thấy họ rất coi trọng ASEAN.

Đại sứ Philippines kỳ vọng sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại những hoạt động này, nhất là trong các cuộc thảo luận giữa ASEAN với các đối tác đối thoại.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez Tôi tin chắc Việt Nam sẽ có những đóng góp mang tính xây dựng khi làm việc với lãnh đạo Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Đại sứ, Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan rất mong đợi Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục chia sẻ quan điểm về hội nhập kinh tế khu vực và an ninh năng lượng - một trong những mối quan tâm cấp bách của khu vực.

"Thủ tướng hoàn toàn có thể trình bày quan điểm về hai chủ đề quan trọng này, không chỉ tại phiên toàn thể và phiên hẹp của lãnh đạo ASEAN, mà cả trong các cuộc gặp với lãnh đạo các nước đối tác", ông nhấn mạnh.

Kinh tế số mở đường cho doanh nghiệp hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu hồi tháng 5 - Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Fernandez, một trong những điểm nhấn lớn nhất trong Năm Chủ tịch ASEAN của Philippines chính là việc chính thức ký kết DEFA tại Manila.

Cột mốc này phản ánh ưu tiên xuyên suốt của các nước ASEAN, trong đó có Philippines và Việt Nam, là tận dụng lợi thế của kinh tế số để thúc đẩy doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển.

Ông cho rằng DEFA tạo nền tảng để Philippines và Việt Nam bảo đảm khối doanh nghiệp này được hưởng lợi từ kinh tế số. Vì vậy các nước thành viên cần triển khai hiệp định thông qua hệ thống luật pháp và quy định của mình.

Trong tương lai, đây cũng là kinh nghiệm ASEAN sẽ chia sẻ với các nền kinh tế APEC khác.

Đại sứ Philippines chia sẻ: "Muốn thúc đẩy lợi ích của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cần có hai điều. Thứ nhất là một khuôn khổ pháp lý. Thứ hai là sự hỗ trợ toàn diện của chính phủ, để các doanh nghiệp này tham gia tích cực vào nền kinh tế số thế giới".

Du khách nước ngoài đến Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng số để đặt chuyến đi, khách sạn. Một khuôn khổ chung về kinh tế số sẽ thúc đẩy du lịch nội khối, khi du khách chỉ cần đăng nhập các ứng dụng trên điện thoại. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez

Ở góc độ đầu tư, ông Fernandez cho biết từ khi ông nhận nhiệm sở tại Hà Nội, các nhà đầu tư Việt Nam đã sang Philippines đầu tư, trong khi doanh nghiệp Philippines cũng tiếp tục tìm đến Việt Nam để khám phá cơ hội.

Đáng chú ý, nếu trước đây dòng vốn chủ yếu chảy vào chế biến thực phẩm và phát triển hạ tầng, nay doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến phát triển năng lượng.

"Doanh nghiệp ASEAN không còn chỉ trông vào nước mình, mà tìm đến các quốc gia khác để ứng phó với những vấn đề mới nổi như an ninh năng lượng", ông nhận định.

Tuy nhiên Đại sứ cũng lưu ý kinh tế số đặt ra không ít thách thức. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng vai trò lớn và tất yếu ảnh hưởng đến việc làm, nên các nước cần vừa dùng AI tiếp sức cho nền kinh tế, vừa bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Một bài toán khác là các trung tâm dữ liệu, vốn tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên nước. Theo ông Fernandez, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hay giữa các nước sẽ giúp tất cả cùng hưởng lợi từ những cách làm hiệu quả nhất, vừa bảo vệ môi trường vừa phát triển kinh tế số.