Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11. - Ảnh: TTXVN



Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11.

Cùng ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) phát thông báo cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan lần này sẽ làm nổi bật khả năng quy tụ đặc biệt của ASEAN, cũng như vai trò tiếp nối của khối như một diễn đàn đối thoại và hợp tác với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.

Hội nghị khai mạc ngày 15-11 bằng một buổi lễ tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines (PICC) ở Manila. Đích thân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ chủ trì chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày tại đây.

Tiếp đó là phiên toàn thể và phiên hẹp. Tại đây, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ đánh giá kết quả năm Philippines giữ cương vị chủ tịch, đồng thời thảo luận cách nâng cao năng lực của khối trước những thách thức mới nổi ở khu vực và toàn cầu.

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao sẽ có phát biểu của lãnh đạo Brazil, Canada và đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

DFA khẳng định sự hiện diện của các khách mời này cho thấy tầm quan trọng của việc ASEAN gắn kết với các đối tác toàn cầu, nhằm củng cố khả năng chống chịu kinh tế của khu vực và cùng giải quyết những thách thức chung.

Cũng theo DFA, các hoạt động này phù hợp với những ưu tiên trong năm chủ tịch của Philippines, đặc biệt là nội dung Hành lang thịnh vượng.

Manila kỳ vọng các cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại, làm sâu sắc quan hệ đối tác và tăng cường hành động chung giữa các nước ASEAN và đối tác quốc tế trước những thách thức mà các bên cùng đối mặt.

Với chủ đề năm chủ tịch “Cùng nhau định hướng tương lai” (Navigating Our Future, Together), Philippines tái khẳng định cam kết xây dựng một ASEAN hòa bình, tự cường và sẵn sàng cho tương lai.

Nước này cũng nhấn mạnh yêu cầu biến hợp tác khu vực thành lợi ích thiết thực cho người dân Đông Nam Á.