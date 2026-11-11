Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11. - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến ngày 17-11.

Cùng ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) phát thông báo cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan lần này sẽ làm nổi bật khả năng quy tụ đặc biệt của ASEAN, cũng như vai trò tiếp nối của khối như một diễn đàn đối thoại và hợp tác với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn.

Hội nghị khai mạc ngày 15-11 bằng một buổi lễ tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines (PICC) ở Manila. Đích thân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ chủ trì chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày tại đây.

Tiếp đó là phiên toàn thể và phiên hẹp. Tại đây, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ đánh giá kết quả năm Philippines giữ cương vị chủ tịch, đồng thời thảo luận cách nâng cao năng lực của khối trước những thách thức mới nổi ở khu vực và toàn cầu.

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao sẽ có phát biểu của lãnh đạo Brazil, Canada và đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

DFA khẳng định sự hiện diện của các khách mời này cho thấy tầm quan trọng của việc ASEAN gắn kết với các đối tác toàn cầu, nhằm củng cố khả năng chống chịu kinh tế của khu vực và cùng giải quyết những thách thức chung.

Cũng theo DFA, các hoạt động này phù hợp với những ưu tiên trong năm chủ tịch của Philippines, đặc biệt là nội dung Hành lang thịnh vượng.

Manila kỳ vọng các cuộc gặp sẽ thúc đẩy đối thoại, làm sâu sắc quan hệ đối tác và tăng cường hành động chung giữa các nước ASEAN và đối tác quốc tế trước những thách thức mà các bên cùng đối mặt.

Với chủ đề năm chủ tịch “Cùng nhau định hướng tương lai” (Navigating Our Future, Together), Philippines tái khẳng định cam kết xây dựng một ASEAN hòa bình, tự cường và sẵn sàng cho tương lai.

Nước này cũng nhấn mạnh yêu cầu biến hợp tác khu vực thành lợi ích thiết thực cho người dân Đông Nam Á.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh 2.ASEAN chủ động định hình tương lai

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba tại Hà Nội đã trở thành nơi các nước thành viên cất lên cùng một tiếng nói: ASEAN phải chủ động tự định hình tương lai của chính mình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thủ tướng Lê Minh Hưng Philippines ASEAN

    Dòng sự kiện: Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất