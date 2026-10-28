Những phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại AEF 2026 gây ấn tượng mạnh mẽ

Bộ trưởng Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines Arsenio M. Balisacan chia sẻ riêng với Báo Tuổi Trẻ tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 28-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể cấp cao, cũng như đối thoại trực tiếp trên sân khấu với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề diễn đàn, nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đánh giá các phát biểu của Thủ tướng rõ ràng, cởi mở và là tín hiệu tích cực với doanh nghiệp.

Cởi mở với nhà đầu tư

Tại phiên toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Thủ tướng cũng cam kết với mỗi vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines Arsenio Balisacan cho biết ông rất ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, điều ông chú ý hơn cả là tinh thần sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

"Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam rất cởi mở khi bàn về những vướng mắc mà nhà đầu tư gặp phải, để dự án của họ được triển khai nhanh hơn. Tôi cho rằng đó là hướng đi đúng. Nếu diễn đàn này giúp quá trình ấy diễn ra nhanh hơn thì mục tiêu của diễn đàn đã đạt được", ông Balisacan nhận định.

Theo Bộ trưởng Philippines, một trong những điều mà Diễn đàn Kinh tế mùa thu có thể mang lại chính là nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.

Thông qua phiên làm việc sáng 28-10, ông cho rằng diễn đàn đã góp phần rất lớn trong việc cụ thể hóa nhiều dự án, chương trình được doanh nghiệp công bố và ký kết.

Ông cũng đánh giá TP.HCM đang được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn để luôn năng động, đạt năng suất cao và đáng sống. Theo ông, đó là điều mọi thành phố đều nên hướng tới, bởi dù thu hút nhiều doanh nghiệp, nhân tài, thành phố vẫn phải đáng sống và lấy con người làm trung tâm.

Đồng hành cùng trung tâm tài chính quốc tế

Ông Peter James Opdahl - Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings - tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh: BẢO DUY

Ông Peter James Opdahl - Chủ tịch ITO Group Holdings - chia sẻ, với ông, điểm đáng chú ý nhất trong phiên đối thoại là phần chia sẻ của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tinh thần tự chủ chiến lược, giữ Việt Nam đi trên con đường của riêng mình và duy trì lập trường độc lập.

Theo ông, đây là điều rất quan trọng, bởi Việt Nam từ trước đến nay luôn nằm giữa các nước lớn.

"Thành thật mà nói, một trong những thế mạnh của Việt Nam là khả năng khéo léo đi trên lằn ranh rất mong manh về ngoại giao, đồng thời giữ được sự độc lập và phong cách riêng của mình", ông Opdahl nhận định.

Ông Võ Quang Huệ - nguyên Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, nguyên Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách ngành ô tô - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Võ Quang Huệ - nguyên Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, nguyên Phó tổng giám đốc Vingroup phụ trách ngành ô tô - đánh giá cao việc AEF năm nay được tổ chức quy mô hơn năm trước, đón nhiều đoàn đại biểu khu vực và thế giới hơn.

Theo ông, phần trả lời của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi đối thoại với CEO WEF đã nói rõ vị trí hiện nay của Việt Nam, những tiềm năng cần tận dụng và cả những điều kiện để phát huy năng lực của đất nước.

"Những phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng về sự phát triển của Việt Nam, của thành phố rất rõ ràng. Với doanh nghiệp, Thủ tướng đưa ra những công việc và những chỉ đạo rất cụ thể", ông Huệ nói.

Ông cho rằng những phát biểu rõ ràng ấy là thông điệp gửi tới không chỉ doanh nghiệp mà cả người dân, rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển, một kỷ nguyên mới. Ở đó, mỗi người cùng tham gia, cùng hành động, cùng phát triển.

"Bản thân tôi cảm nhận được điều đó và rất vui vì mình cũng mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa trong giai đoạn sắp tới", ông bày tỏ.