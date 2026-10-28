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TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới trao văn kiện hợp tác chiến lược

tác giả
BÌNH AN
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BÌNH AN
BÌNH AN
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Ngày 28-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler đã trao văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới tăng cường hợp tác chiến lược - Ảnh 1.

Nghi thức trao văn kiện hợp tác giữa UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 28-10, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: THANH HIỆP

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026), một trong những kết quả đáng chú ý là việc TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trao văn kiện hợp tác chiến lược, mở ra cơ sở tăng cường hợp tác giữa thành phố với mạng lưới chuyên gia, tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Lễ trao văn kiện diễn ra trong ngày 28-10 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu quốc tế. Đại diện thực hiện trao văn kiện là ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Hợp tác giữa TP.HCM và WEF có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố đang phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, với các lợi thế bổ trợ về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển và logistics.

Thông qua hợp tác quốc tế, TP.HCM hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, công nghệ, mô hình quản trị tiên tiến và nguồn lực đầu tư; đồng thời tăng cường vai trò kết nối giữa các cực tăng trưởng trong nước với mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế trong giải quyết những bài toán phát triển thực tiễn.

Cùng với những nội dung công bố về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và các dự án đầu tư, hoạt động này góp phần thể hiện định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của TP.HCM, gắn các mục tiêu phát triển với khả năng huy động nguồn lực và triển khai các sáng kiến cụ thể.

Dịp này, TP.HCM cũng chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCM. Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên là 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỉ USD.

Từ ngày 26 đến 29-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era).

Chương trình do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo và tham dự, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện.

Đặc biệt, hai ngày diễn đàn chính 27 và 28-10 đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF.

Sự kiện thu hút lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Ban tổ chức ghi nhận 1.800 đại biểu tham dự, trong đó có 24 đoàn VIP quốc tế gồm đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức.

AEF Chuyên đề 4: - Ảnh 2.Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM

Từ ngày 26 đến 29-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sẽ được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề 'Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới'.

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BÌNH AN - NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: WEF Diễn đàn Kinh tế thế giới Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF TP.HCM

    Dòng sự kiện: Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

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