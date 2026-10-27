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TikTok và tập đoàn công nghiệp ngoại muốn TP.HCM tăng đối thoại, thu hút đầu tư công nghệ

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, doanh nghiệp công nghệ quốc tế đề xuất TP.HCM thu hút thêm nhà sản xuất lớn để phát triển chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường đối thoại nhằm mở rộng hợp tác.

TikTok và tập đoàn công nghiệp ngoại muốn TP.HCM tăng đối thoại, thu hút đầu tư công nghệ - Ảnh 1.

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings, chia sẻ tại Chương trình CEO 500 thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Trao đổi bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 ngày 26-10, lãnh đạo ITO Group Holdings, tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa công nghiệp, và TikTok Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nền tảng số, chia sẻ về cơ hội phát triển các ngành công nghệ mới và kỳ vọng hợp tác với TP.HCM.

Cần thêm nhà sản xuất lớn để phát triển công nghiệp công nghệ cao

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings, cho biết doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào Việt Nam từ năm 2012, khi nhận thấy làn sóng dịch chuyển công nghệ và sản xuất từ Nhật Bản qua Hàn Quốc, Trung Quốc và tiếp tục mở rộng đến Đông Nam Á.

Theo ông Opdahl, khó khăn lớn nhất khi mới đầu tư vào Việt Nam là thiếu nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa. Sau gần 15 năm, doanh nghiệp đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư trong nước có khả năng đảm nhiệm toàn bộ quá trình thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D), lập trình phần mềm và chế tạo thiết bị phục vụ khách hàng quốc tế.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng vẫn là một thách thức đối với ngành công nghiệp tự động hóa Việt Nam. Do thiếu mạng lưới nhà cung cấp linh kiện, chip và các bộ phận công nghiệp như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, doanh nghiệp phải nhập khẩu nhiều linh kiện từ nước ngoài, làm tăng chi phí và thời gian sản xuất.

Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục thu hút các nhà sản xuất công nghệ cao hàng đầu thế giới như Apple, Samsung, LG, Philips, Siemens hay Tesla... để tạo thêm thị trường cho ngành công nghiệp tự động hóa và thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng trong nước.

Hiện ITO đang xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tự động hóa mới tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, với kế hoạch tuyển dụng thêm hàng trăm lao động.

Đề cập các động lực tăng trưởng mới, ông Opdahl cho rằng Việt Nam cần nắm bắt cơ hội đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng không nên chỉ tập trung vào lĩnh vực này. Sản xuất điện, xe điện và trung tâm dữ liệu cũng là những ngành có nhiều tiềm năng trong tương lai.

TikTok và tập đoàn công nghiệp ngoại muốn TP.HCM tăng đối thoại, thu hút đầu tư công nghệ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cùng chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Doanh nghiệp kỳ vọng tăng đối thoại trực tiếp với TP.HCM

Ở góc độ kinh tế số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, đánh giá cao việc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm nay quy tụ đại diện các tổ chức quốc tế và tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và kinh tế số.

Theo ông Thanh, sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế tạo cơ hội để lãnh đạo TP.HCM lắng nghe những góc nhìn, đề xuất mới, từ đó đưa vào thực tiễn phát triển của thành phố.

Ông cho rằng sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô kinh tế của TP.HCM ngày càng lớn, do đó những thay đổi và sự phát triển của thành phố sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của Việt Nam.

Đối với TikTok, TP.HCM không chỉ là thị trường mà còn là nơi tập trung nhiều đối tác, nhà cung cấp và người lao động của doanh nghiệp. Vì vậy, hợp tác với thành phố là một trong những ưu tiên của TikTok trong thời gian tới.

Ông Thanh cho biết TikTok kỳ vọng các dự án, sáng kiến của doanh nghiệp sẽ được chính quyền TP.HCM ủng hộ và đồng hành, qua đó cung cấp những dịch vụ tốt hơn với chi phí thấp hơn cho người dân.

Theo đại diện TikTok, việc doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi với lãnh đạo thành phố là một trong những giá trị quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu.

"Đây là một cơ hội để các doanh nghiệp có thể trực tiếp đối thoại với lãnh đạo thành phố", ông Thanh chia sẻ.

TikTok và tập đoàn công nghiệp ngoại muốn TP.HCM tăng đối thoại, thu hút đầu tư công nghệ - Ảnh 3.Kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu, mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM và Việt Nam

Nhân sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - đã trao đổi về tầm nhìn hợp tác quốc tế, vai trò kết nối của thành phố và kỳ vọng đưa các cơ hội hợp tác thành động lực tăng trưởng thực chất cho Việt Nam.

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    Chủ đề: DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2026 khu công nghiệp Vĩnh Lộc TikTok Việt Nam Việt Nam TP.HCM

    Dòng sự kiện: Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

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