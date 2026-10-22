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Cục Thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok

tác giả
THY NHUNG
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THY NHUNG
THY NHUNG
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

Thay vì bán hàng truyền thống, doanh nghiệp các tỉnh phía Nam chủ động triển khai nhiều hoạt động đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Cục thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok - Ảnh 1.

Nhiều địa phương chọn đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhằm khơi thông dòng luân chuyển hàng hóa và mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp, các địa phương khu vực phía Nam đã chủ động triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại.

Đẩy mạnh thương mại điện tử

Theo báo cáo của ngành công thương, TP Cần Thơ đã tổ chức 10 chương trình xúc tiến trong nước, trực tiếp đưa các mặt hàng OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kết nối vào chuỗi bán lẻ quốc tế như Aeon, Walmart, Central Group, Lotte hay Mega Market.

Vĩnh Long cũng tích cực mở rộng không gian quảng bá với 4 hội chợ, 17 lượt tham gia sự kiện trưng bày liên tỉnh và chuẩn bị 30 sản phẩm đặc trưng xúc tiến sang thị trường Hàn Quốc. Tại Cà Mau, các hội chợ, triển lãm do các thương nhân tổ chức, quy tụ khoảng 4.300 doanh nghiệp với hơn 4.000 gian hàng, thu hút 645.000 lượt khách và đem lại doanh thu hơn 72 tỉ đồng.

Trong vai trò đầu tàu, TP.HCM đã chủ trì các chương trình liên kết cung - cầu liên tỉnh và đẩy mạnh vận hành Sàn giao dịch thịt heo. 

Hay Đồng Tháp đã kết nối 2 vùng nuôi cá tra đạt chuẩn tiêu thụ qua Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), đồng thời đưa sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã Mỹ Phong tiếp cận rộng rãi các kệ siêu thị lớn.

Bắt nhịp phương thức bán lẻ trực tuyến, Đồng Tháp phối hợp triển khai 5 phiên livestream trên TikTok Shop và Shopee, hỗ trợ 32 nhà bán hàng mới, thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem và chốt thành công 3.380 đơn. 

Riêng phiên bán trực tiếp tại vườn khóm Hưng Thạnh đã tiêu thụ 1.000 đơn (tương đương 3,5 tấn khóm).

Trong khi đó Cà Mau chú trọng đào tạo thực chất với 7 lớp tập huấn về livestream, định giá và ứng dụng AI cho tiểu thương, hỗ trợ 56 chủ thể đưa 110 sản phẩm OCOP lên sàn Buudien.vn, khẳng định bước chuyển dịch số mạnh mẽ trên toàn vùng.

Sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok

Cục thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: THY NHUNG

Phát biểu tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII, năm 2026, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, đã có những chia sẻ việc phát triển liên kết vùng trong thương mại điện tử (giai đoạn 2026 - 2030). 

Bà Oanh cho biết cục sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam xây dựng hệ sinh thái khép kín từ sàn thương mại điện tử, hạ tầng logistics đến giải pháp thanh toán số.

Để mở rộng xuất khẩu trực tuyến, cục đã hợp tác chặt chẽ với các nền tảng lớn như Amazon, Shopee và TikTok. Bà Oanh đề nghị các sở công thương chủ động rà soát, lập danh sách doanh nghiệp cùng sản phẩm đạt chuẩn để cục hỗ trợ đưa lên sàn quốc tế

Đồng thời sau các tài liệu hướng dẫn xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cục dự kiến phát hành cẩm nang chuyên sâu vào thị trường Mỹ và Trung Quốc ngay trong quý 4-2026.

Cục thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok - Ảnh 1.

Người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cũng sẽ được định danh - Ảnh tư liệu Tuổi trẻ

Gắn với đề án 06, cục đã bước đầu kết nối dữ liệu từ các sàn, cho phép bóc tách số liệu doanh số và đơn hàng theo từng địa phương, hiện có 2 địa phương sẵn sàng và 10 nơi đăng ký. Trong tháng 10, cục sẽ liên thông sâu với dữ liệu thuế và hải quan nhằm kiểm soát chính xác dòng luân chuyển hàng hóa cùng doanh thu xuất khẩu trực tuyến

Đại diện Cục Thương mại điện tử cho biết các sàn sẽ định danh người bán, chậm nhất đến ngày 1-1-2027 phải hoàn tất việc kết nối dữ liệu định danh, đây là công cụ then chốt chặn đứng hàng giả, hàng gian.

Cục thương mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam lên nền tảng Amazon, Shopee và TikTok - Ảnh 3.Sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phía Nam để đảm bảo tăng trưởng

Cần tập trung rà soát kịch bản tăng trưởng quý 4, đánh giá thực chất từng chỉ tiêu; xác định rõ các dự án, doanh nghiệp cụ thể để đưa ra giải pháp xử lý. Đồng thời, sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phía Nam, đưa dự án vào vận hành... để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

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THY NHUNG - NGUYỄN TRÍ
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    Chủ đề: Shopee thương mại điện tử tiktok

    Dòng sự kiện: Tiếp sức hàng Việt trên sàn Thương mại điện tử

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