Sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phía Nam để đảm bảo tăng trưởng

Hội nghị có sự tham gia ý kiến của đại diện nhiều địa phương - Ảnh: THY NHUNG

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, diễn ra ngày 22-10.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án phía Nam

Bà Phan Thị Thắng xác định Chính phủ giao chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 12 - 14%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15 - 16%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13 - 15%.

Trong đó, ngành công thương đã đạt được 6/8 chỉ tiêu, cơ bản bám sát và vượt kế hoạch. Hai chỉ tiêu cần tăng tốc trong quý 4 là tốc độ tăng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử (B2C).

Theo bà Thắng, khu vực phía Nam là đầu tàu có quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng rất lớn; việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại đây đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chung toàn ngành.

Do đó, cần tập trung thảo luận rà soát kịch bản tăng trưởng quý 4, đánh giá thực chất từng chỉ tiêu; xác định rõ các dự án, doanh nghiệp cụ thể để đưa ra giải pháp xử lý.

"Xác định vướng mắc để sớm đưa các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng logistics vào vận hành. Đồng thời, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, bình ổn giá thị trường cuối năm, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu", bà Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng cần tập trung việc kết nối vùng nguyên liệu với chế biến, phát triển hệ thống kho lạnh, logistics.

Phát huy vai trò trung tâm phân phối, xúc tiến và tiêu thụ của TP.HCM. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cấp; các kiến nghị cần nêu rõ căn cứ và đề xuất phương án cụ thể để giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhận định TP có lợi thế về thị trường, hệ thống phân phối, logistics và kết nối quốc tế.

Các tỉnh, thành phía Nam có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, vùng nguyên liệu. Sự kết hợp này nếu hiệu quả sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng tốt.

Kích cầu tiêu dùng tại TP.HCM là mắt xích kéo theo sản phẩm của các tỉnh, thành tiêu thụ tốt hơn, từ đó thúc đẩy sản xuất, vận chuyển và dịch vụ trên toàn vùng.

"Cả nước đang nỗ lực thực hiện các nghị quyết phát triển không gian kinh tế, trong đó vùng Đông Nam Bộ phấn đấu tăng trưởng GRDP 10%/năm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt 9 - 9,5%/năm.

3 tháng cuối năm sẽ quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu cả năm. TP.HCM đang đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, hội chợ triển lãm, kết nối cung - cầu, mua sắm", ông Hà thông tin.

Tăng cường các chương trình hội chợ, kích cầu tiêu dùng là một trong nhiều giải pháp được TP.HCM đưa ra để kỳ vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm - Ảnh: N.TRÍ

Tăng mạnh liên kết vùng với TP.HCM

Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh (IIP) tăng 13,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4%. Các mặt hàng chủ lực như thủy sản tăng 26,5%; gạo tăng 16,6%.

An Giang có lợi thế về sản lượng nông sản nhưng chưa chuyển hóa thành chuỗi giá trị gia tăng cao.

"An Giang sẽ kết nối thế mạnh nguyên liệu với thế mạnh thị trường tiêu thụ, tài chính, logistics và mạng lưới xuất khẩu của TP.HCM. Khai thác hành lang thương mại biên giới với Campuchia, tăng chế biến sâu".

Trong khi đó, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp của địa phương tăng 11%. Trong đó, năng lực ngành lúa gạo, sản lượng gạo xay xát đạt 4,32 triệu tấn.

Những điểm nghẽn của Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long được ông Thái Chân chia sẻ là thủy sản chế biến sâu, đóng hộp chỉ chiếm khoảng 4% sản lượng phi lê đông lạnh. Chỉ số tồn kho ngành chế biến thực phẩm trong 9 tháng tăng 30,8%.

"TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp vùng nhằm phân định rạch ròi thế mạnh của từng địa phương, hạn chế tối đa việc đầu tư chồng chéo", ông Chân nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cần hỗ trợ thêm cơ chế phát triển, tăng cảnh báo sớm Theo các tỉnh, thành, Bộ Công Thương cần tiếp tục hỗ trợ cơ chế phát triển công nghiệp chế biến và logistics; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu; tăng cường cảnh báo sớm thị trường và hỗ trợ phòng vệ thương mại. Đối với TP.HCM và các tỉnh phía Nam cùng nhau thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ; tổ chức kết nối cung - cầu chuyên sâu theo từng ngành hàng chủ lực gắn với dữ liệu thị trường.