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Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại cùng Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler

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BÌNH AN
và 4 tác giả khác
BÌNH AN
BÌNH AN
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
NGHI VŨ
NGHI VŨ
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Phiên đối thoại diễn ra giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại cùng Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại 60 phút cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 28-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đã đối thoại trực tiếp trên sân khấu.

Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của AEF 2026. Thay vì phát biểu chính sách như thông thường, hai bên trao đổi trực tiếp về những vấn đề chiến lược đối với vị thế và triển vọng phát triển của Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc.

Trước hết, phiên đối thoại nhận diện những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu và tác động tới quỹ đạo phát triển của Việt Nam, từ dòng vốn, công nghệ đến chuỗi cung ứng và mô hình tăng trưởng.

Từ đó, hai bên làm rõ những động lực tăng trưởng mới Việt Nam cần phát huy, đặc biệt là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.

Một nội dung trọng tâm khác là định vị vai trò, thế mạnh của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Phiên đối thoại cũng đề cập vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong tình hình mới. Hai bên bàn về khả năng Việt Nam chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác sang chủ động đóng góp, đồng kiến tạo sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và đại diện WEF hướng tới truyền tải tầm nhìn phát triển của Việt Nam, tăng cường lòng tin của đối tác và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược.

Từ ngày 26 đến 29-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era).

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo và dự kiến tham dự, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện.

Lần đầu tiên trong lịch sử AEF, hai ngày diễn đàn chính (27 và 28-10) đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Sự kiện thu hút lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Đến nay, ban tổ chức ghi nhận 1.800 đại biểu tham dự, trong đó có 24 đoàn VIP quốc tế gồm đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức.

- Ảnh 1.Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM

Từ ngày 26 đến 29-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) sẽ được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề 'Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới'.

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BÌNH AN - NGỌC ĐỨC - CÔNG TRIỆU - NGHI VŨ - THANH HIỆP
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    Chủ đề: TP.HCM Diễn đàn kinh tế mùa thu Diễn đàn kinh tế thế giới Thủ tướng Lê Minh Hưng AEF

    Dòng sự kiện: Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

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