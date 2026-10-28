TP.HCM sắp bước vào đợt tổng kích cầu '5 trong 1'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC - Ảnh: BTC

Ngày 28-10, tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, TP.HCM chính thức khởi động chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề "Sống động TP.HCM" (Vibrant HCMC).

Chương trình kéo dài từ tháng 11-2026 đến tháng 2-2027. Dự kiến có 57 sự kiện, hoạt động được kết nối, với sự tham gia của các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ, du lịch, tổ chức tài chính và nền tảng công nghệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ngành đã nhấn nút phát động chương trình. Cùng dịp, hai nền tảng số HELLO và Sống Động được ra mắt, nhằm kết nối các hoạt động du lịch, mua sắm, thanh toán và ưu đãi tiêu dùng.

Hơn 100 thương hiệu tham gia, ưu đãi trên 250 tỉ đồng

Theo kế hoạch, chương trình tổng kích cầu được triển khai theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp các hoạt động mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá tại điểm bán.

Trong tổng số 57 sự kiện và hoạt động kích cầu dự kiến được kết nối, riêng hai tháng 11 và 12-2026 có 33 chương trình, kết hợp mua sắm trực tiếp, trực tuyến với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

Tính đến ngày 27-10, hơn 100 thương hiệu đã đăng ký tham gia với khoảng 97 chương trình khuyến mại. Tổng giá trị các gói ưu đãi bước đầu ước tính hơn 250 tỉ đồng, gồm giảm giá trực tiếp, phiếu mua hàng, quà tặng điện tử và hỗ trợ lãi suất.

Bằng cách kết nối hoạt động kích cầu ở nhiều lĩnh vực, TP.HCM kỳ vọng thúc đẩy sức mua của người dân và du khách dịp cao điểm cuối năm. Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ cũng có thêm cơ hội kinh doanh.

Thành phố đặt mục tiêu đạt trên 30.000 tỉ đồng giá trị giao dịch hàng hóa qua các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, khoảng 10.000 - 11.000 tỉ đồng dự kiến là phần tăng thêm nhờ đợt kích cầu.

Ra mắt hai nền tảng số kết nối mua sắm và du lịch

Song song đợt kích cầu, TP.HCM giới thiệu hai nền tảng số HELLO và Sống Động, kết nối ưu đãi, dịch vụ và hoạt động tiêu dùng cho người dân, du khách.

HELLO (hello.hochiminhcity.gov.vn) là nền tảng du lịch và trải nghiệm. Tại đây, người dùng có thể tìm điểm đến, sự kiện, dịch vụ và ưu đãi trên địa bàn thành phố.

Nhờ liên kết giữa ngân hàng và các đối tác thanh toán, HELLO hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới. Du khách quốc tế có thể trả tiền bằng phương thức quen thuộc khi mua sắm, sử dụng dịch vụ và khám phá TP.HCM.

Với thị trường nội địa, Sống Động (songdong.hochiminhcity.gov.vn) tập hợp các chương trình mua sắm, khuyến mại, phiếu mua hàng và ưu đãi của doanh nghiệp.

Qua nền tảng này, người dân dễ tìm và tiếp cận ưu đãi. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mở rộng thị trường.

Theo thông tin tại diễn đàn, hai nền tảng dự kiến chính thức ra mắt trong tháng 11-2026.

Chương trình Vibrant HCMC được khởi động với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ngành.

"Hẹn gặp lại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2027!" Phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chiều 28-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ quyết liệt chuyển hóa những sáng kiến, kết nối tại diễn đàn thành chính sách, dự án cụ thể, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực và thế giới. Diễn đàn năm nay có bước tiến về quy mô và tầm vóc quốc tế. Hơn 1.500 đại biểu chính thức từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự, gồm lãnh đạo chính phủ, đại diện các trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong bốn ngày, diễn đàn có hơn 20 phiên thảo luận chuyên sâu và hàng chục giải pháp công nghệ được đề xuất. Qua đó, nhiều kết nối thực chất đã hình thành, mở ra không gian đối thoại đa tầng giữa các nền kinh tế. Tổng kết các nội dung thảo luận, ông Được cho rằng các cực tăng trưởng mới đang được định hình dựa trên năng lực kết nối và tầm ảnh hưởng xuyên biên giới. Trong đó, các siêu đô thị và tập đoàn lớn giữ vai trò dẫn dắt. Theo ông, hợp tác quốc tế cần chuyển từ khai thác các cơ hội riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới liên kết chiến lược. Doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò cầu nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu, thông minh và bền vững trong 50 năm tới, TP.HCM cam kết tập trung vào ba trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là đổi mới thể chế, tiên phong thí điểm các cơ chế đột phá thúc đẩy khoa học công nghệ. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Thứ ba là đẩy mạnh hội nhập qua hợp tác công - tư, thu hút nguồn lực toàn cầu vào nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ cao. "Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý vị tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2027!", ông Được nói. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: THANH HIỆP