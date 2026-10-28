TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư hơn 13 tỉ USD

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và đại diện các nhà đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 sáng 28-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 28-10, trong khuôn khổ phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế và Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link.

Các dự án thuộc nhóm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 13 tỉ USD.

Nhiều dự án cảng biển, đô thị

Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,9 tỉ USD, với sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại phường Tân Phước có vốn đầu tư khoảng 770 triệu USD. Cùng lĩnh vực còn có dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6, vốn đầu tư khoảng 66,6 triệu USD.

Trong lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics có vốn đầu tư khoảng 987,4 triệu USD, do Tokgistic đến từ Singapore thực hiện.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, có vốn đầu tư khoảng 2,29 tỉ USD.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế của Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,61 tỉ USD.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Thêm các dự án công nghiệp và công nghệ cao

Bên cạnh các dự án hạ tầng và đô thị, TP.HCM cũng trao quyết định đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, với vốn đăng ký hơn 379 triệu USD.

Dự án có sự tham gia của Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dự án Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables có vốn đăng ký khoảng 23 triệu USD.

Dự án của Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam có vốn đầu tư khoảng 230 triệu USD, tập trung sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Dự án của Công ty TNHH Chang Yue Technology (VN) có vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Công ty TNHH II-VI Việt Nam thực hiện dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện, với vốn đầu tư khoảng 45 triệu USD.

Dự án của Công ty TNHH ITO Automation Technologies Việt Nam có vốn đầu tư khoảng 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Lãnh đạo TP.HCM tiếp giám đốc điều hành WEF Ngày 28-10, bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Stephan Mergenthaler, giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Hai bên trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác giữa thành phố và WEF thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Được cảm ơn ông Mergenthaler đã tham dự AEF 2026. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của cá nhân ông Mergenthaler và WEF, giúp diễn đàn lần thứ ba này đạt thành công bước đầu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - Ảnh: THANH HIỆP Theo ông Được, với chủ đề hướng tới sự hội tụ của các động lực tăng trưởng mới, AEF 2026 đã thực sự trở thành cầu nối giữa quốc tế với Việt Nam, giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa doanh nghiệp với chính quyền. Các phiên thảo luận, đối thoại diễn ra thẳng thắn, thực chất và được đại biểu đánh giá cao. Sáng cùng ngày, lãnh đạo TP.HCM đã trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (C4IR) cho 10 đơn vị sáng lập. Thành phố cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn hàng tỉ USD. Đây là minh chứng rõ nhất cho thành công của diễn đàn. Ông Được cho biết qua thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam khẳng định không chỉ là điểm đến của dòng vốn FDI mà còn là đối tác cùng hợp tác, đầu tư. TP.HCM mong WEF tiếp tục lan tỏa thông điệp này tới cộng đồng đầu tư toàn cầu. Thành phố tin rằng sự kết nối giữa Diễn đàn mùa xuân (Davos), Diễn đàn mùa hè (Trung Quốc) và Diễn đàn mùa thu (Việt Nam) sẽ tạo nên một hệ sinh thái diễn đàn kinh tế hoàn chỉnh, toàn diện và sâu sắc hơn của WEF. Bày tỏ vui mừng khi trở lại TP.HCM, ông Mergenthaler tin tưởng vào tương lai phát triển của thành phố, thể hiện qua quy mô, không khí của AEF 2026 cũng như bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại diễn đàn. Theo ông, sự phát triển liên tục và tích cực của AEF là cột mốc ý nghĩa cho những tham vọng lớn của TP.HCM. Ông khẳng định WEF quan tâm duy trì hợp tác với TP.HCM thông qua C4IR và các hoạt động chung khác, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của thành phố và Việt Nam. Nhân dịp này, ông mời lãnh đạo TP.HCM tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos vào tháng 1-2027 cùng lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đánh dấu quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt giữa hai bên. Về ý tưởng lồng ghép tổ chức AEF 2027 với Hội nghị cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai tại Phú Quốc, ông Mergenthaler cho biết WEF sẵn sàng hỗ trợ, nhất là kết nối và triệu tập các sự kiện cấp cao trong khuôn khổ APEC. Theo ông, nếu được triển khai, sự kết hợp này sẽ giúp kế thừa, phát huy mô hình hợp tác thành công mà TP.HCM đã xây dựng. Đồng thời, nó sẽ nâng tầm quan hệ giữa WEF và thành phố khi APEC đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế.