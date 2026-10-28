10 doanh nghiệp đầu tiên gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, dự kiến huy động gần 3 tỉ USD

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 28-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đã trao chứng nhận cho 10 thành viên chính thức đầu tiên của trung tâm.

Theo thông tin công bố tại diễn đàn, 10 doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD, với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỉ USD.

Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, tài chính, phát triển đô thị, hàng hải, năng lượng, công nghệ và dịch vụ thanh toán.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý cho hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động lên đến 325 triệu USD cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực Tây Nam TP.HCM.

10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) có tổng quy mô vốn cam kết đầu tư khoảng 2,7 tỉ USD trong giai đoạn 2026 - 2027, dự kiến tăng lên khoảng 3 tỉ USD vào năm 2030 - Ảnh: BTC

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản (CIF), phục vụ đầu tư hạ tầng trong VIFC-HCMC.

Bên cạnh đó, AG&P Vietnam Holding Company Limited dự kiến huy động đầu tư từ 750 triệu đến 1 tỉ USD trong giai đoạn 2027-2030 để phát triển chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

Ngoài các doanh nghiệp trên, danh sách thành viên đầu tiên còn có VinaCapital International Partners, Gemadept Holdings, REE Energy Finance, Rovela Pay, Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Sự tham gia của các doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính, đầu tư và kết nối nguồn vốn quốc tế, tạo thêm điều kiện huy động nguồn lực cho các dự án phát triển tại TP.HCM và Việt Nam.

Việc công bố 10 thành viên đầu tiên diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế. Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), công bố tháng 9-2026, TP.HCM đạt 692 điểm, xếp thứ 67 thế giới, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ xếp hạng trước. Kết quả này cho thấy sự cải thiện về vị trí của TP.HCM trên bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu, trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy xây dựng VIFC-HCMC, phát triển các sản phẩm tài chính mới và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, định chế tài chính trong và ngoài nước.