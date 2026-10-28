Tổng lãnh sự Pháp: Biến kết nối tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu thành dự án cụ thể

Buổi lễ công bố biên bản ghi nhớ giữa Business France và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ngày 27-10 - Ảnh: BTC

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Etienne Ranaivoson cho rằng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu là cơ hội để TP.HCM kết nối các đối tác quốc tế trong những lĩnh vực như AI, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời giới thiệu tiềm năng của thành phố và nền kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn quốc tế không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ

Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển sự kiện quốc tế, ông Ranaivoson dẫn trường hợp VivaTech, diễn đàn công nghệ tổ chức tại Pháp.

Sau 10 năm, lượng khách đến VivaTech đã tăng từ 45.000 lượt ở kỳ đầu tiên lên hơn 200.000 lượt từ 165 quốc gia vào năm 2026. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 15.000 doanh nghiệp khởi nghiệp và 4.500 đơn vị triển lãm.

Tuy vậy, ông cho rằng thành công của những sự kiện như thế không chỉ nằm ở quy mô. Giá trị cốt lõi là khả năng kết nối start-up, doanh nghiệp với các tập đoàn lớn và nhà đầu tư, thông qua các cuộc gặp kinh doanh và phiên làm việc dành riêng cho giới đầu tư.

Từ câu chuyện VivaTech, ông Ranaivoson nhận định Diễn đàn Kinh tế Mùa thu có thể trở thành nơi TP.HCM quy tụ các đối tác quốc tế để bàn về những ưu tiên chung, từ AI, chuyển đổi số đến tăng trưởng xanh.

Theo ông, Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, giúp TP.HCM phát triển diễn đàn và mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực, quốc tế.

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson (trái) và ông Phạm Phú Trường, Phó giám đốc HCMC C4IR - Ảnh: BTC

Kỳ vọng thêm những dự án hợp tác cụ thể

Về quan hệ Việt - Pháp, ông Ranaivoson mong diễn đàn năm nay sẽ góp phần biến những bước tiến song phương thành các dự án cụ thể tại TP.HCM, nhất là trong công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị thông minh.

Theo ông, chuyến thăm Pháp hồi tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam gần đây của Bộ trưởng ủy quyền Éléonore Caroit đã tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước.

Trong cuộc gặp lãnh đạo TP.HCM ngày 17-10, hai bên đã xác định nhiều cơ hội mở rộng hợp tác về tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, quy hoạch đô thị, chuyển đổi số và công nghệ cao.

Ở mảng công nghệ, ông dẫn chứng việc doanh nghiệp Pháp Quandela ký biên bản ghi nhớ với FPT về điện toán lượng tử, bao gồm nghiên cứu, điện toán đám mây và đào tạo.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo châu Âu của Pháp (CAIE) đã hợp tác với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR). Sự tham dự của CAIE tại diễn đàn năm nay hứa hẹn mở thêm cơ hội cho mối quan hệ này.

"Chúng tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ quan quản lý của Pháp và Việt Nam kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những dự án mới đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.HCM", ông Ranaivoson chia sẻ.

Business France và HCMC C4IR ký biên bản ghi nhớ hợp tác Ngày 27-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Business France và HCMC C4IR đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Business France là cơ quan quốc gia phụ trách phát triển kinh tế Pháp trên thị trường quốc tế. Văn bản này mở đường để HCMC C4IR tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp Pháp. Hai bên cũng sẽ trao đổi lời mời tham dự các diễn đàn đổi mới sáng tạo và sự kiện kết nối tại mỗi nước. Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề sự kiện, ông Mathias Hebrard, Giám đốc Văn phòng Business France tại TP.HCM, cho biết cơ quan này có hai nhiệm vụ chính: hỗ trợ doanh nghiệp Pháp thiết lập quan hệ với đối tác địa phương và thu hút đầu tư nước ngoài vào Pháp. "Chúng tôi có thể cùng chia sẻ thông tin, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Pháp thông qua Business France với các doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam thông qua C4IR. Đó là lý do chúng tôi ký biên bản ghi nhớ hôm nay, nhằm củng cố và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên", ông nói.