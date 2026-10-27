TP.HCM cần gì để trở thành điểm kết nối các cực tăng trưởng mới?

TP.HCM thay đổi từng ngày khi toàn thành phố đang có nhiều "đại công trình" được xây dựng nên, hệ thống metro trải dài. Ảnh chụp một góc TP.HCM nhìn về trung tâm - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đây là một trong những vấn đề được lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đề cập tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đang diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26 đến 29-10.

Dịch vụ, logistics và xuất khẩu trên nền tảng sản xuất công nghiệp vững mạnh

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, nhận định Việt Nam đang nổi lên trong nền kinh tế số phát triển nhanh của Đông Nam Á, nhờ năng lực sản xuất, lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ và tinh thần khởi nghiệp.

Theo ông, tăng trưởng của TP.HCM không chỉ dựa vào sản xuất công nghiệp mà còn được thúc đẩy bởi dịch vụ, logistics và xuất khẩu qua thương mại điện tử.

Hạ tầng giao thông và cảng biển đang phát triển cũng giúp kết nối hoạt động sản xuất trong nước với thị trường toàn cầu.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á - Ảnh: THANH HIỆP

Từ năm ngoái, Amazon đã lựa chọn Việt Nam làm trung tâm hoạt động của Amazon Global Selling tại Đông Nam Á.

Trong 12 tháng tính đến ngày 31-7-2025, số sản phẩm Việt Nam bán trên Amazon tăng khoảng 35%, trong khi số nhà bán hàng đăng ký thương hiệu tăng gần 30%.

Amazon cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương và các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, mở rộng xuất khẩu trực tuyến.

Ở góc độ thu hút đầu tư, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch điều hành Pacifico Energy Việt Nam, cho rằng TP.HCM cần chủ động chuẩn bị nguồn cung điện để đón các nhà đầu tư FDI thế hệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Theo ông, nhà đầu tư cần biết trước khả năng cung cấp điện để quyết định triển khai dự án, trong khi doanh nghiệp năng lượng lại cần hợp đồng mua điện dài hạn để huy động vốn. "Hai bên vì thế thường phải chờ nhau", ông Quốc Anh chỉ ra.

Để tháo gỡ, Pacifico Energy đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế kết nối nhu cầu điện của các dự án đầu tư chiến lược với nhà cung cấp năng lượng, hỗ trợ chuẩn bị trước các thỏa thuận cung ứng, tiến tới ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) khi đủ điều kiện.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố sớm quy hoạch hạ tầng điện gió ngoài khơi, trong bối cảnh Pacifico Energy đang khảo sát các dự án có tổng công suất dự kiến 1,8 GW, trong đó có dự án 500 MW tại vùng biển TP.HCM.

Chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

VinaCapital: Trung tâm tài chính và công nghệ

Tại diễn đàn, ông Don Lam, Giám đốc điều hành kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital, đã đưa ra những nhận định về cơ hội đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đồng thời kêu gọi các định chế tài chính quốc tế sớm đăng ký tham gia trung tâm.

Theo ông Don Lam, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội được mở ra sau khi không gian kinh tế và đô thị được mở rộng từ việc sáp nhập ba địa phương.

Ông Don Lam, Giám đốc điều hành kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Don Lam đặc biệt khuyến khích các ngân hàng, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế sớm đăng ký trở thành thành viên VIFC-HCMC để tận dụng những cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

"Tôi khuyến khích quý vị đăng ký và trở thành thành viên của VIFC. Đây là bước đầu tiên, bởi quý vị sẽ nhận thấy những lợi ích to lớn khi trở thành thành viên của VIFC tại TP.HCM", ông Don Lam chia sẻ.

Theo lãnh đạo VinaCapital, tập đoàn là một trong những thành viên sáng lập và đã đăng ký tư cách thành viên Trung tâm.

Tính đến thời điểm diễn ra hội nghị, theo thông tin ông nắm được, đã có hơn 10 doanh nghiệp tham gia. Một trong những lợi ích quan trọng khi trở thành thành viên VIFC-HCMC là cơ hội tiếp cận thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng ngày càng lớn.

Theo ông, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỉ USD vốn đầu tư hạ tầng từ nay đến năm 2045. Phần lớn nguồn lực này sẽ cần được huy động từ các nguồn vốn bên ngoài.

Với nhu cầu vốn lớn như vậy, ông Don Lam cho rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM có thể trở thành một kênh quan trọng để các định chế tài chính toàn cầu tiếp cận cơ hội tài trợ và đầu tư vào các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

"Nếu quý vị đại diện cho một tổ chức tài chính, tôi khuyến khích quý vị trao đổi với trụ sở chính của mình. Đây là nơi quý vị nên thiết lập sự hiện diện và cũng là nơi dòng vốn nên được hướng đến", ông Don Lam nhấn mạnh.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính, ông Don Lam khẳng định công nghệ sẽ là động lực cốt lõi giúp Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Nếu Việt Nam muốn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, bắt buộc phải có hạ tầng công nghệ cần thiết.

Đảm bảo đủ năng lượng xanh và tiêu chí sản xuất xanh Ông Lục Kiên, Phó chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng Quốc tế Windey (Trung Quốc), nói sự phát triển của các ngành công nghệ mới đang đặt ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp năng lượng xanh và linh hoạt. Các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AIDC) có nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn, đòi hỏi những giải pháp cung cấp năng lượng hiệu quả và có khả năng triển khai nhanh. Vì vậy, ông cho rằng các hệ thống kết hợp điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu điện của một trung tâm dữ liệu AI. Đây là những giải pháp có thể được đưa vào vận hành nhanh hơn so với việc xây dựng các nhà máy điện truyền thống. Ông Lục Kiên dự báo trong vòng 5 năm tới, chi phí điện quy dẫn (LCOE) của hệ sinh thái kết hợp điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng có thể giảm gần một nửa so với hiện nay. Việc này nhờ vào những tiến bộ về vật liệu, quy trình sản xuất và công nghệ. Cùng với phát triển nguồn năng lượng tái tạo, doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng các hệ thống tái chế khép kín đối với tấm pin mặt trời, cánh turbine gió và pin lưu trữ, nhằm giảm tác động môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng.