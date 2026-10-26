Vỏ tôm, vỏ thơm, vỏ dừa… biến thành nguyên liệu triệu đô

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh TP.HCM xác định chuyển đổi xanh và số là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tối 26-10, không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026) khai mạc tại TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 (AEF 2026).

TP.HCM đặt trọng tâm vào chuyển đổi xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo ông Hà, trong định hướng phát triển dài hạn, TP.HCM xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực mới để cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng bền vững.

Mục tiêu của thành phố là xây dựng nền kinh tế thông minh, trung hòa carbon và phát triển bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,46 triệu tỉ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 323,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hà nhấn mạnh GRECO không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm xanh mà còn đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với công nghệ tiên tiến, mô hình kinh doanh mới, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Với quy mô khoảng 11.000m², 90 gian hàng và gần 70 đơn vị trong, ngoài nước, tương đương 300 gian hàng tiêu chuẩn. GRECO 2026 giới thiệu nhiều giải pháp xanh, mới nhất, tiên tiến nhất trong các lĩnh vực.

Vườn cây xanh ứng dụng công nghệ cao được giới thiệu, trưng bày trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tận dụng phụ phẩm để tạo giá trị mới

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại GRECO 2026 trong ngày đầu khai mạc, nhiều doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu giới thiệu các sản phẩm xanh ứng dụng công nghệ hiện đại, mới lạ.

Bà Bùi Thị Thanh Tú (Tú Bùi), Quản lý cộng đồng tại InnoEx (Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế), cho biết đơn vị mang đến triển lãm 9 mô hình nông nghiệp bền vững.

Một mô hình tiêu biểu là Fuwa3e, thương hiệu sản xuất sản phẩm vệ sinh, tẩy rửa từ enzyme chiết xuất từ phụ phẩm dứa. Thay vì loại bỏ vỏ và các phần không sử dụng trong chế biến thực phẩm, doanh nghiệp này tận dụng nguồn nguyên liệu này để phát triển sản phẩm tiêu dùng.

Theo bà Tú, Fuwa3e đã đưa ra thị trường nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn và đang nghiên cứu thêm các sản phẩm chăm sóc thú cưng như dầu gội, sữa tắm.

"Việc tận dụng nguồn nguyên liệu này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm mà còn mở ra khả năng tạo thêm giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp, thay vì chỉ khai thác phần trái dứa phục vụ tiêu dùng", bà Tú cho biết.

Phụ phẩm tôm, vỏ dứa được doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để phát triển thành nguyên liệu sản xuất phân bón, thức ăn thú cưng, nước tẩy rửa sinh học - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trong lĩnh vực chế biến thủy sản, Công ty VNF giới thiệu mô hình khai thác phụ phẩm tôm để phát triển sản phẩm phục vụ nông nghiệp và chăm sóc vật nuôi.

Bà Trần Đào Hồng Ngọc, Giám đốc kinh doanh Công ty VNF, cho biết hoạt động chế biến tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long tạo ra lượng lớn phụ phẩm. Nếu không được thu gom, xử lý phù hợp, nguồn phụ phẩm này có thể gây ô nhiễm môi trường.

Từ thực tế đó, VNF đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để chuyển hóa phụ phẩm tôm thành nguyên liệu sản xuất phân bón, đạm tôm và thức ăn cho thú cưng.

Theo bà Ngọc, việc ứng dụng công nghệ giúp biến phụ phẩm của ngành thủy sản thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình chế biến.

Vải cao cấp nhuộm bằng màu tự nhiên được giới thiệu tại GRECO 2026 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Robot hình người, trí tuệ nhân tạo (AI) đổ bộ Không gian tăng trưởng xanh TP.HCM (GRECO 2026) - Ảnh: NHẬT XUÂN

Đông đảo người dân tham quan các gian hàng tại Không gian xanh tối 26-10 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Không chỉ được tận dụng trong sản xuất hàng tiêu dùng và nông nghiệp, phụ phẩm còn được nghiên cứu để phát triển vật liệu cho ngành dệt may và sản xuất công nghiệp.

TS Phạm Thị Hồng Phượng, Trưởng bộ môn công nghệ hóa học và vật liệu, khoa công nghệ hóa học, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), cho biết nhóm nghiên cứu mang đến GRECO 2026 các mẫu xơ dứa, xơ dừa, xơ chuối và vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên mới nhất.

Theo bà Phượng, các sản phẩm đều sử dụng nguyên liệu từ phụ phẩm, qua nghiên cứu và chế biến để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, thay vì chỉ xử lý như chất thải. "Các sản phẩm cũng đang nhận được sự quan tâm từ đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc lẫn trong nước", bà Phượng chia sẻ.