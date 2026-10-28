Ứng dụng công nghệ vào xuất khẩu cà phê, một doanh nghiệp có hợp đồng 200.000 tấn sang Trung Quốc

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại gian hàng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM 2026 - Ảnh: HẢI KIM

Ngày 28-10, bên lề các phiên chính thức của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Agrichain - trụ sở tại TP.HCM ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty TNHH Đầu tư Đông Phương Phái (Hải Nam, Trung Quốc) để cung cấp cà phê nhân Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, AgriChain sẽ đảm nhận vai trò nhà cung cấp cà phê nhân, trong khi đối tác Trung Quốc phụ trách nhập khẩu và phân phối tại thị trường này. Hai bên đặt mục tiêu sản lượng cung ứng lên tới 200.000 tấn trong vòng 3 năm, đồng thời xem xét khả năng tăng sản lượng sau 12 tháng triển khai ban đầu.

Về cơ cấu sản phẩm, cà phê Robusta chiếm tối thiểu 70% tổng sản lượng, Arabica không quá 30%. Các chủng loại khác có thể được bổ sung theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Cà phê xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam và quy định nhập khẩu của Trung Quốc. Chất lượng hàng hóa dự kiến được kiểm định độc lập bởi các tổ chức như SGS, Bureau Veritas hoặc đơn vị tương đương. Hai bên cũng thống nhất phối hợp về thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc.

Về giá giao dịch, hai bên dự kiến tham chiếu giá cà phê tương lai trên thị trường quốc tế cộng phí hoặc thỏa thuận trực tiếp theo từng lô hàng. Thanh toán được thực hiện bằng USD hoặc nhân dân tệ, với các phương thức và thời hạn cụ thể theo thỏa thuận.

Ông Nguyễn Cảnh Thắng, Chủ tịch AgriChain, cho biết thị trường Trung Quốc đòi hỏi khắt khe về tính minh bạch của nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Ngành cà phê Việt Nam thời gian qua đã bắt đầu ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc phổ biến hơn, tạo sự minh bạch trong sản xuất, giúp quản lý toàn diện thông tin từ mã số vùng trồng, quy trình sản xuất đến khâu vận chuyển và cung ứng.

"Để xuất khẩu sang Trung Quốc, nguồn cà phê của doanh nghiệp đáp ứng quy định quản lý định danh về vùng trồng, đảm bảo tiêu chí định danh EUDR cho mặt hàng cà phê. Do đó, nếu chủ động ứng dụng công nghệ sẽ sớm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho nông sản Việt Nam", ông Thắng nhận định.

