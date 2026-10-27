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Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển sàn giao dịch nông sản quốc gia

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu số liệu trên. Ông cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển sàn giao dịch nông sản quốc gia để báo cáo Thủ tướng.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển sàn giao dịch nông sản quốc gia - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu kết luận tại Hội nghị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp khu vực miền Bắc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức ngày 27-10.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, là "trụ đỡ" của nền kinh tế và đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước.

"Nếu chúng ta giải quyết tốt bài toán phát triển khoa học công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp thì sẽ giải quyết được bài toán phát triển bền vững của đất nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Qua các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến ngành nông nghiệp.

Đồng thời xác định kế hoạch, danh mục các vấn đề lớn cần giải quyết, nhất là các lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật gắn với phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng.

Phó Thủ tướng đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất cơ chế liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

"Làm sao đưa được kết quả nghiên cứu ra thực thị trường là một bài toán rất khó khăn, trong giai đoạn 5 năm vừa qua chúng ta chỉ có khoảng 12% đề tài nghiên cứu gắn được với doanh nghiệp, còn lại không đưa ra được thị trường mặc dù rất nhiều nghiên cứu giá trị" - Phó Thủ tướng nói.

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Các sản phẩm lúa gạo trưng bày bên lề hội nghị - Ảnh: CHÍ TUỆ

Dẫn thông tin toàn ngành có 42 chương trình với hơn 4.800 nhiệm vụ nghiên cứu được ngân sách Nhà nước đầu tư gần 17.000 tỉ đồng nhưng việc thương mại hóa các đề tài nghiên cứu rất khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải giữ vai trò đầu mối, điều phối, kết nối nhu cầu phát triển của các ngành hàng, các địa phương với các doanh nghiệp.

"Bộ cần chủ trì có hiệu quả các chương trình liên kết ưu tiên theo chuỗi gồm nó là chương trình giống, canh tác thông minh, chế biến sâu, chương trình chăn nuôi an toàn sinh học và kinh tế trồng hoàn, chương trình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, nuôi biển bền vững,..." - Phó thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đánh giá đầy đủ các điều kiện để hoàn thiện danh mục các bài toán ưu tiên trước 15-12 và triển khai trong quý 1-2027.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển sàn giao dịch nông sản quốc gia để báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 31-12.

Với Bộ Khoa học, Công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất quy định và mô hình vận hành sàn giao dịch và khoa học, công nghệ theo kết luận tại thông báo 505 của Thủ tướng.

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Cà phê Arabica Sơn La sẽ lên sàn đấu giá tại Hawai của Mỹ vào tháng 11 tới - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đưa cà phê Arabica Sơn La lên sàn đấu giá tại Mỹ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Nguyễn Thành Công - cho biết qua làm việc với các đối tác, địa phương đã thống nhất sẽ đưa cà phê Arabica của tỉnh Sơn La lên sàn đấu giá tại Hawai của Mỹ vào tháng 11 tới.

Sơn La cũng phấn đấu đến quý 2-2027, thúc đẩy cà phê Arabica Sơn La nói riêng và cà phê Arabica Việt Nam lên sàn sao dịch của Mỹ.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang đẩy mạnh số hóa vùng trồng, hoàn thiện dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã truy xuất được khoảng 65.000ha.

Đây cũng là cơ sở để ngành cà phê Sơn La chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường nhập khẩu, trong đó có quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và tiếp cận những thị trường khác.

Ngoài cà phê, ông Công cho biết Sơn La có khoảng 85.150 ha cây ăn quả, với các sản phẩm như nhãn, xoài, thanh long, bơ và dâu tây. Tỉnh cũng đã trồng thành công kiwi New Zealand tại Mộc Châu, đây là minh chứng cho việc ứng dụng khoa học công nghệ.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển sàn giao dịch nông sản quốc gia - Ảnh 5.Ứng dụng các giống lúa mới giúp tăng giá trị kinh tế 12.000 tỉ đồng mỗi năm

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ứng dụng các giống lúa mới và quy trình canh tác tiên tiến đã góp phần nâng năng suất khoảng 9,9%, tăng sản lượng ước 2,4 triệu tấn mỗi năm, tương ứng giá trị kinh tế gia tăng khoảng 12.000 tỉ đồng.

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    Chủ đề: cà phê arabica Bộ nông nghiệp và môi trường nghị quyết 57 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sàn giao dịch nông sản quốc gia

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