Công nghệ phôi và IVF giúp TH nâng chất lượng đàn bò, tăng năng suất sữa, giảm chi phí nhân giống

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: C. TUỆ

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, chia sẻ như vậy tại hội nghị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp khu vực miền Bắc, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức sáng 27-10.

Số hóa hoạt động chăn nuôi bò sữa

Theo ông Hải, ngay từ khi thành lập, Tập đoàn TH tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bắt đầu hành trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Từ những ngày đầu xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, TH đã xác định chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt, công nghệ đầu cuối của thế giới và khoa học quản trị hiện đại. Đây chính là chìa khóa để khai mở những tiềm năng to lớn của nền nông nghiệp Việt Nam.

Ông Hải cho biết các ứng dụng công nghệ số trong chuỗi giá trị ngành sữa TH là minh chứng cho vai trò của đổi mới sáng tạo trong nâng cao giá trị gia tăng của ngành sản xuất sữa.

Điển hình là số hóa hoạt động chăn nuôi bò sữa. Cách đây hơn một thập kỷ, TH đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đàn bò bằng công nghệ hiện đại. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là hệ thống quản lý đàn và gắn chip điện tử trên từng cá thể bò.

"Hệ thống này liên tục thu thập dữ liệu về vận động theo thời gian thực, theo dõi sức khỏe, khả năng tiêu thụ thức ăn, sản lượng sữa và các chỉ số sinh học khác.

Dữ liệu số hóa là cơ sở để chúng tôi xác định chính xác thời điểm động dục để tối ưu hiệu quả sinh sản và đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sữa" - ông Hải nói.

Cách đây hơn một thập kỷ, TH áp dụng hệ thống quản lý đàn và gắn chip điện tử trên từng con bò - Ảnh: TH

Ông Hải cũng cho biết tập đoàn đã tự động hóa toàn bộ quy trình dinh dưỡng cho đàn bò. Theo đó, TH đã áp dụng các phần mềm chuyên dụng trong việc xây dựng công thức khẩu phần, phối trộn thức ăn và cung cấp thức ăn hoàn toàn tự động.

Toàn bộ quy trình dinh dưỡng được hệ thống hóa, giúp đảm bảo độ chính xác cao của khẩu phần thức ăn và chế độ dinh dưỡng, tối ưu chi phí thức ăn, nâng cao năng suất sữa, đảm bảo sức khỏe đàn bò và hạn chế tối đa sai sót do con người gây ra.

"TH đã ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới trong công tác quản lý giống và di truyền đàn bò sữa.

Đặc biệt, TH đã làm chủ công nghệ phôi và triển khai công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), góp phần rút ngắn tiến trình cải thiện di truyền, nâng cao chất lượng đàn bò, tăng năng suất sữa, giảm chi phí nhân giống dài hạn và chủ động hoàn toàn nguồn cung con giống thuần chủng năng suất cao trong nước" - ông Hải chia sẻ.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm của Tập đoàn TH trưng bày bên lề Hội nghị - Ảnh: C. TUỆ

Kiến nghị tháo gỡ bất cập về quy hoạch chăn nuôi

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hải cho rằng quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển chuỗi giá trị ngành sữa vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về thể chế, chính sách như bất cập trong quy định về khoảng cách chăn nuôi, quy trình công nhận tiến bộ kỹ thuật và vật nuôi mới.

Cùng với đó là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường chưa hình thành đầy đủ các cơ chế khuyến khích sản xuất xanh...

Từ thực tiễn, đại diện Tập đoàn TH đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét lại không hồi tố quy định khoảng cách tối thiểu 400m đối với những dự án đã hoàn thành xây dựng trước thời điểm ban hành quy định, tức là có thể tìm các giải pháp công nghệ thích hợp thay thế nhưng vẫn đảm bảo vấn đề môi trường theo Luật Chăn nuôi 2018 thay vì buộc doanh nghiệp phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi phạm vi cách khu dân cư trong vòng 400m.

Thứ hai, hình thành các chính sách đột phá thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Nhà nước cần có các gói tín dụng ưu đãi dài hạn, cơ chế bảo lãnh tín dụng và chính sách thuế phù hợp cho các doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tự động hóa và giảm phát thải.

Công nghệ 4.0 trong sản xuất nguyên liệu thức ăn bò sữa - Ảnh: LÊ THĂNG

Ông Hải cũng cho biết hiện tại doanh nghiệp chưa có cơ chế tiếp cận nguồn tín dụng xanh ưu đãi, đồng thời chưa có hướng dẫn quy đổi tín chỉ carbon rõ ràng cho ngành chăn nuôi để bù đắp chi phí.

Do đó, ông đề nghị nhà nước cần sớm xây dựng các bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và ESG.

Đồng thời có cơ chế ghi nhận, định giá và khuyến khích các giá trị mà doanh nghiệp tạo ra trong quá trình phát triển bền vững từ đó tạo động lực mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo.

Nghệ An kiến nghị có cơ chế trao đổi tín chỉ carbon trong chăn nuôi bò sữa tuần hoàn Tại hội nghị, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An - cho biết hiện đàn bò sữa nuôi ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh đạt 65.000 con. Tỉ lệ sữa tươi từ chăn nuôi công nghệ cao chiếm tới 98% tổng lượng sữa toàn tỉnh. Năng suất sữa bình quân đạt 35 lít/con/ngày vào mùa cao điểm - tiệm cận các quốc gia chăn nuôi bò sữa phát triển nhất thế giới. Điểm sáng của chuỗi ngành hàng bò sữa tỉnh Nghệ An là khả năng tích hợp công nghệ lõi và tính tự chủ cao, đặc biệt từ khi có sự tham gia của Tập đoàn TH từ năm 2005. Theo bà Nhung, Tập đoàn TH là đơn vị tiên phong tại Việt Nam làm chủ và áp dụng thành công công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho bò sữa HF (Holstein Friesian) thuần chủng tại trang trại Nghĩa Đàn. Tỉ lệ đậu thai từ cấy truyền phôi đạt tới 50%, giúp nhân nhanh các cá thể ưu tú, tự chủ nguồn giống cao sản và cải thiện di truyền vượt trội. Đặc biệt, ngành hàng bò sữa áp dụng nhanh chuyển đổi xanh, tuần hoàn và NetZero. Chuỗi sản xuất bò sữa Nghệ An áp dụng 100% công nghệ xử lý nước thải Aqua (Hà Lan), máy cào phân tự động và công nghệ chế biến phân hữu cơ sinh học Compost (Nhật Bản). Dù vậy, bà Nhung cho rằng ngành hàng bò sữa tại tỉnh Nghệ An đang đối mặt những điểm nghẽn về chi phí đầu tư, khung pháp lý, liên kết. Do đó, đại diện tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) trong chăn nuôi công nghệ cao, cho phép thí điểm cơ chế đo đạc MRV và trao đổi tín chỉ carbon trong chăn nuôi bò sữa tuần hoàn. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh Nghệ An phát triển ngành bò sữa, chọn ngành hàng bò sữa làm hạt nhân lan tỏa.