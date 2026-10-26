Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Làm cà phê Hiểu cà phê Yêu cà phê
Trở lại chủ đề

Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm

tác giả
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH

Áp lực giảm giá khi cà phê Robusta bước vào vụ thu hoạch đang gia tăng, trong khi thị trường diễn ra “cuộc đấu về tâm lý” giữa bên mua và người giữ cà phê.

Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm - Ảnh 2.

Bước vào vụ thu hoạch, áp lực giảm giá khi cà phê Robusta đang gia tăng - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027, biến động mạnh, chốt phiên ngày 24-10 ở mức 3.242 USD/tấn, quy đổi khoảng 84.000 đồng/kg.

Nhiều công ty muốn mua cà phê sớm

So với mức chốt ngày 17-10 là 3.405 USD/tấn, giá giảm 163 USD/tấn, tương đương 4,8%. Đáng chú ý, giá Robusta trên sàn London giảm liên tiếp trong những phiên cuối tuần, gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Ảnh hưởng từ giá sàn và áp lực thu hoạch, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm mạnh. Đến ngày 24-10, giá tại nhiều địa phương đã xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg.

Sau một tuần, giá Robusta nội địa giảm 3.400 đồng/kg, tương đương 3,7% so với ngày 17-10. Riêng trong 4 phiên từ ngày 21 đến 24-10, giá giảm tổng cộng 4.400 đồng/kg. So với cùng kỳ đầu vụ năm ngoái, giá cà phê Robusta giảm khoảng 25.000 đồng/kg (cùng kỳ 115.000 đồng/kg).

Đại diện bộ phận thu mua của một doanh nghiệp cà phê có vốn nước ngoài, trực tiếp tham gia giao dịch hằng ngày trên thị trường, cho biết giá cà phê nội địa vẫn cao hơn mức giá quy đổi từ sàn London. Thực tế, trong tuần qua, doanh nghiệp phải mua cà phê Robusta nhân xô với giá từ 91.000 - 93.000 đồng/kg mới gom đủ hàng.

Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm - Ảnh 3.

Diễn biến giá cà phê Robusta tại Tây Nguyên - Ảnh: NGỌC ÁNH

"Một số công ty thử nghiệm chào giá cà phê giao sau, thường gọi là mua lúa non, ở mức 86.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 12-2026 và 87.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 11-2026. Đây chủ yếu là mức giá được đưa ra với kỳ vọng giá sẽ giảm, chứ ít phát sinh giao dịch thực tế", vị này cho biết.

Những năm trước, các đại lý thường ứng tiền cho nông dân và nhận cà phê sau, do người trồng cần tiền sớm để chi trả chi phí thu hoạch, vật tư. Tuy nhiên, gần đây nông dân có xu hướng giữ cà phê tại nhà và chuyển sang phương thức mua bán "tiền trao cháo múc".

"Đó là câu chuyện mua bán cà phê thực tế, còn giá Robusta trên sàn thường chịu tác động của thị trường tài chính và các sàn giao dịch quốc tế. Có những lúc nguồn cung dồi dào nhưng giá trên sàn vẫn tăng do các yếu tố tài chính", vị này nhận xét.

Robusta toàn cầu bùng nổ

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 ước tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên hơn 11 triệu tấn. Trong đó, sản lượng Robusta đạt hơn 4,75 triệu tấn, tăng 6,5%.

Thị trường thế giới ghi nhận sự gia tăng nguồn cung Robusta, trong bối cảnh khối lượng và giá trị xuất khẩu tăng mạnh, góp phần thúc đẩy nguồn cung cà phê toàn cầu. Thị phần Robusta tăng lên gần 40%, từ mức gần 35% của niên vụ trước (2024-2025).

Đáng chú ý, ICO dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm nhẹ 0,8%, xuống khoảng 10,84 triệu tấn, đưa thị trường cà phê thế giới chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 180.000 tấn, sau 4 năm thâm hụt liên tiếp.

Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm - Ảnh 4.

Cà phê Robusta Việt chất lượng cao - Ảnh: NGỌC ÁNH

Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên giá cà phê thế giới từ quý 3-2026. 

Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê tăng có thể ảnh hưởng nhất định đến giá, nhưng chưa đến mức phải lo ngại về một cuộc khủng hoảng thừa. Giá hiện vẫn ở mức tốt đối với người trồng cà phê.

Tuy nhiên, khi cà phê bước vào cao điểm thu hoạch và giá giảm, nông dân cần bình tĩnh, không nên bán ra ồ ạt vì có thể khiến giá giảm sâu hơn.

Theo ông Nam, năm 2025, giá cà phê có thời điểm lên đến 135.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần giá vốn. Vì vậy, người trồng không nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mãi.

Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm - Ảnh 4.Robusta trong tuần: Giá nội địa quanh 92.500 đồng/kg, nông dân giữ cà phê như tài sản

Giá Robusta trong nước đang cao hơn giá quy đổi từ sàn London, trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn nhiều và nông dân chưa chịu áp lực bán ra.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC ÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Robusta Việt giá Robusta Robusta trong tuần thị trường Robusta Giá cà phê

    Dòng sự kiện: Robusta - Sức mạnh cà phê Việt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất