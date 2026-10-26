Robusta trong tuần: Giá nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg, nông dân ít bán sớm

Bước vào vụ thu hoạch, áp lực giảm giá khi cà phê Robusta đang gia tăng - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027, biến động mạnh, chốt phiên ngày 24-10 ở mức 3.242 USD/tấn, quy đổi khoảng 84.000 đồng/kg.

Nhiều công ty muốn mua cà phê sớm

So với mức chốt ngày 17-10 là 3.405 USD/tấn, giá giảm 163 USD/tấn, tương đương 4,8%. Đáng chú ý, giá Robusta trên sàn London giảm liên tiếp trong những phiên cuối tuần, gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Ảnh hưởng từ giá sàn và áp lực thu hoạch, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm mạnh. Đến ngày 24-10, giá tại nhiều địa phương đã xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg.

Sau một tuần, giá Robusta nội địa giảm 3.400 đồng/kg, tương đương 3,7% so với ngày 17-10. Riêng trong 4 phiên từ ngày 21 đến 24-10, giá giảm tổng cộng 4.400 đồng/kg. So với cùng kỳ đầu vụ năm ngoái, giá cà phê Robusta giảm khoảng 25.000 đồng/kg (cùng kỳ 115.000 đồng/kg).

Đại diện bộ phận thu mua của một doanh nghiệp cà phê có vốn nước ngoài, trực tiếp tham gia giao dịch hằng ngày trên thị trường, cho biết giá cà phê nội địa vẫn cao hơn mức giá quy đổi từ sàn London. Thực tế, trong tuần qua, doanh nghiệp phải mua cà phê Robusta nhân xô với giá từ 91.000 - 93.000 đồng/kg mới gom đủ hàng.

Diễn biến giá cà phê Robusta tại Tây Nguyên - Ảnh: NGỌC ÁNH

"Một số công ty thử nghiệm chào giá cà phê giao sau, thường gọi là mua lúa non, ở mức 86.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 12-2026 và 87.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 11-2026. Đây chủ yếu là mức giá được đưa ra với kỳ vọng giá sẽ giảm, chứ ít phát sinh giao dịch thực tế", vị này cho biết.

Những năm trước, các đại lý thường ứng tiền cho nông dân và nhận cà phê sau, do người trồng cần tiền sớm để chi trả chi phí thu hoạch, vật tư. Tuy nhiên, gần đây nông dân có xu hướng giữ cà phê tại nhà và chuyển sang phương thức mua bán "tiền trao cháo múc".

"Đó là câu chuyện mua bán cà phê thực tế, còn giá Robusta trên sàn thường chịu tác động của thị trường tài chính và các sàn giao dịch quốc tế. Có những lúc nguồn cung dồi dào nhưng giá trên sàn vẫn tăng do các yếu tố tài chính", vị này nhận xét.

Robusta toàn cầu bùng nổ

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 ước tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên hơn 11 triệu tấn. Trong đó, sản lượng Robusta đạt hơn 4,75 triệu tấn, tăng 6,5%.

Thị trường thế giới ghi nhận sự gia tăng nguồn cung Robusta, trong bối cảnh khối lượng và giá trị xuất khẩu tăng mạnh, góp phần thúc đẩy nguồn cung cà phê toàn cầu. Thị phần Robusta tăng lên gần 40%, từ mức gần 35% của niên vụ trước (2024-2025).

Đáng chú ý, ICO dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm nhẹ 0,8%, xuống khoảng 10,84 triệu tấn, đưa thị trường cà phê thế giới chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 180.000 tấn, sau 4 năm thâm hụt liên tiếp.

Cà phê Robusta Việt chất lượng cao - Ảnh: NGỌC ÁNH

Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên giá cà phê thế giới từ quý 3-2026.

Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê tăng có thể ảnh hưởng nhất định đến giá, nhưng chưa đến mức phải lo ngại về một cuộc khủng hoảng thừa. Giá hiện vẫn ở mức tốt đối với người trồng cà phê.

Tuy nhiên, khi cà phê bước vào cao điểm thu hoạch và giá giảm, nông dân cần bình tĩnh, không nên bán ra ồ ạt vì có thể khiến giá giảm sâu hơn.

Theo ông Nam, năm 2025, giá cà phê có thời điểm lên đến 135.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần giá vốn. Vì vậy, người trồng không nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mãi.