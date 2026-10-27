Giá xăng dầu đã hạ nhiệt, các hệ thống siêu thị nói về áp lực tăng giá hàng hóa dịp cuối năm

Ngoài tăng nguồn cung hàng hóa, các siêu thị đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi - Ảnh: N.TRÍ

Siêu thị khuyến mãi, người mua canh "săn sale"

Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị ở TP.HCM như MM Mega Market, Lotte Mart, Co.opmart.., đa dạng các chương trình khuyến mãi đã được tung ra trong tháng 10, trong đó các khuyến mãi tập trung nhiều ở nhóm hàng thiết yếu.



Cụ thể, nhóm đồ gia vị, gạo, sữa, bột giặt, sữa tắm, bánh kẹo… được khuyến mãi khá nhiều với mức giảm giá phổ biến trong khoảng 5-25%, mua 1 tặng 1.

Quán triệt tinh thần "sẵn sale mọi lúc", bà Nguyễn Bích Vân (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết tỉ lệ áp dụng khuyến mãi thời điểm các tháng cuối năm tại nhiều siêu thị có xu hướng tăng nhiều so với đầu năm, nhất là các sản phẩm hàng thực phẩm chế biến, hàng hóa mỹ phẩm. Ngoài ra nguồn cung cũng khá đa dạng, giúp người tiêu dùng dễ mua hơn.

"Thịt, trứng, trái cây, mì, bún, phở gói… đều đầy kệ với hàng loạt thương hiệu và đủ mọi mức giá. Nhờ vậy người tiêu dùng cũng dễ tìm được sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu và túi tiền của mình", bà Vân nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10, đại diện siêu thị Lotte Mart cho biết vẫn đang cố gắng giữ giá bán bình ổn cho hầu hết sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Đồng thời lần đầu tiên áp dụng khuyến mại xuyên suốt cả năm cho 30 nhóm mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt heo, trứng, sữa, dầu ăn, đường...

"Giá hàng hóa đang dễ biến động vì chịu tác động lớn từ nhiều yếu tố đầu vào như xăng dầu, logistics, nguyên vật liệu nhập khẩu…

Tuy nhiên kinh tế đang khó khăn, sức mua chậm nên đơn vị cố gắng giữ bình ổn giá trong khả năng để kích cầu tiêu dùng".

Tương tự, đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết hầu hết các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu vẫn đang được giữ giá ổn định, thậm chí trong tháng 10 và 11 đơn vị sẽ duy trì các chương trình khuyến mãi nhằm kéo sức mua đi lên, chuẩn bị tâm lý tích cực để bước vào tháng cao điểm mua sắm cuối năm.

Bên cạnh duy trì giá bán, nguồn cung hàng hóa năm nay khá đa dạng, điều này giúp người mua dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.

Lo cho giá cuối năm, bán lẻ chủ động tìm giải pháp

Tuy vậy nhiều đơn vị sản xuất và bán lẻ khẳng định đang gặp nhiều áp lực trong việc giữ giá, nhất là giá xăng dầu dù giảm nhưng vẫn còn neo khá cao, nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu chịu áp lực lớn từ chi phí cước tàu, logistics tăng cao, tỉ giá. Do đó khả năng thị trường sẽ có đợt điều chỉnh tăng giá.

Cụ thể, đại diện một đơn vị bán lẻ tại TP.HCM cho biết do áp lực từ nhà cung cấp nên đang dự tính tăng 5-15% giá bán cho khoảng 50-60% sản phẩm tiêu dùng thiết yếu tại siêu thị, trong đó chủ yếu sản phẩm bánh kẹo, đồ gia vị, thực phẩm khô.

Thịt heo là một trong số các mặt hàng được siêu thị áp dụng khuyến mãi kéo dài - Ảnh: N.TRÍ

"Theo hợp đồng ký kết, trừ hàng tươi sống, nhà cung cấp chỉ được điều chỉnh tăng giá tối đa 2-3 lần/năm và các lần tăng giá phải có khoảng cách đủ xa để đỡ áp lực cho người mua. Do đó trước áp lực giá đầu vào, một số nhà cung cấp ưu tiên chọn tăng giá bán vào cuối năm để tận dụng đợt cao điểm mua sắm".

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10, ông Nguyễn Thanh Lâm, Quản lý ngành hàng của siêu thị thực phẩm sạch Farmers Market, cho biết dù cố gắng giữ giá bán và luân phiên áp dụng các chương trình khuyến mãi nhưng trước áp lực giá đầu vào và đề nghị từ nhà cung cấp, từ đầu năm đến nay đơn vị phải điều chỉnh tăng 5-15% giá bán hàng thiết yếu, riêng hàng nhập khẩu có thể tăng 10-20% so với cùng kỳ.

Theo ông Lâm, với nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, khả năng giá bán một số sản phẩm như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, các loại hạt... vào cận Tết có thể tăng thêm khoảng 5%, thậm chí hơn.

"Nếu giá xăng dầu vẫn giữ ở mức cao thì việc giảm giá sẽ gặp khó. Tuy vậy đơn vị sẽ cố gắng kìm giá trong khả năng với các chính sách như ký hợp đồng từ sớm để chốt được giá tốt, tăng lượng dự trữ, ưu tiên nguồn hàng chất lượng, nguồn hàng từ đối tác lớn trong nước thay cho hàng nhập, tự phân loại và đóng gói bao bì hàng hóa để phù hợp với túi tiền người mua", ông Lâm khẳng định.

Kỳ vọng giá tốt nhờ nguồn cung dồi dào Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết TP.HCM vừa tổ chức hội nghị về kết nối cung cầu nhằm chuẩn bị tốt hơn cho khâu cung ứng hàng hóa cho người dân TP. Do đó dự báo nguồn hàng hóa thiết yếu cho cuối năm nay rất dồi dào và đa dạng chủng loại. Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu hạ nhiệt thời gian qua khiến áp lực chi phí về logistics cũng giảm đi. Những điều này kỳ vọng sẽ góp phần giúp giá hàng hóa dịp Tết trên địa bàn khả năng sẽ bình ổn, hợp lý.