Tin tức sáng 23-10: TP.HCM hạn chế tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 3 tháng cuối năm

Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 22-10 - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội thảo luận dự Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất và sửa 3 luật về thuế

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 23-10, Quốc hội sẽ nghe trình, thẩm tra 5 dự luật gồm dự Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Cùng với đó, nghe trình, thẩm tra dự Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về dự Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), dự Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó là tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tổ về các dự Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự Luật Đấu thầu (sửa đổi).

TP.HCM hạn chế tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 3 tháng cuối năm

Sở Công Thương triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường - Ảnh: N.TRÍ

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, đánh giá diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), xác định nguyên nhân tăng giá và đề xuất giải pháp kiểm soát phù hợp. Sở Công Thương triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; theo dõi giá vật liệu xây dựng, cước vận tải và các mặt hàng thiết yếu.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin giá cả minh bạch, kịp thời; khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động chi phí đầu vào.

Từ nay đến hết năm 2026, các sở, ngành hạn chế đề xuất điều chỉnh tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước.

Trường hợp cần thiết, việc điều chỉnh phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân và mục tiêu kiểm soát lạm phát của thành phố.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền học bơi cho học sinh tiểu học, dự kiến hơn 181 tỉ đồng

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền học bơi cho học sinh tiểu học - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

UBND TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ở địa bàn có nguy cơ đuối nước cao.

Theo đề xuất, nhóm thụ hưởng là học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc 88 phường, xã, đặc khu có nguy cơ đuối nước cao, chưa được cấp giấy chứng nhận biết bơi an toàn gồm 1 đặc khu, 41 phường và 46 xã ven biển, ven sông lớn và có công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ tối đa 700.000 đồng chi phí học bơi/khóa, gồm 15 buổi học và 1 buổi kiểm tra, đánh giá cuối khóa; mỗi buổi học tối thiểu 60 phút.

Ngoài chi phí học bơi, thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa, đón học sinh đến địa điểm học bơi, tối đa 20.000 đồng/học sinh/buổi, tính cả lượt đi và lượt về. Khoản này chỉ được thanh toán đối với những buổi thực tế có đưa, đón, không quá 16 buổi mỗi khóa.

Với phương án gần 190.000 học sinh tham gia, kinh phí hỗ trợ học bơi dự kiến 132,7 tỉ đồng. Chi phí vận chuyển tạm tính 48,5 tỉ đồng, trên giả định 80% học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ đưa, đón. Tổng kinh phí tối đa cho chính sách trên là hơn 181 tỉ đồng.

TP.HCM giám sát 68 doanh nghiệp về quản lý, đầu tư vốn Nhà nước

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát năm 2026 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, đối tượng giám sát gồm 68 doanh nghiệp, trong đó có 51 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 8 doanh nghiệp có tỉ lệ vốn Nhà nước từ 50% đến dưới 100% vốn điều lệ và 9 doanh nghiệp có tỉ lệ vốn Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ.

Công tác giám sát được thực hiện theo phương thức gián tiếp thông qua báo cáo của các doanh nghiệp theo quy định, không thực hiện giám sát trực tiếp đối với doanh nghiệp trong năm 2026.

Nội dung giám sát tập trung vào việc quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, các nhiệm vụ được giao; hoạt động đầu tư, quản lý tài sản, công nợ; thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và phân phối lợi nhuận sau thuế.

Đồng thời, giám sát việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước và việc khắc phục các kiến nghị, cảnh báo của cơ quan quản lý, thanh tra, kiểm toán.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 23-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Học bơi miễn phí dịp hè tại TP.HCM: Con biết bơi, phụ huynh bớt lo Nhiều phụ huynh có con tham gia các lớp học bơi miễn phí dịp hè tại nhiều phường, xã ở TP.HCM cho rằng hoạt động này mang lại lợi ích thiết thực, giúp con trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, tự bảo vệ bản thân và giảm bớt nỗi lo của gia đình.



